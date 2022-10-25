Ricciardo: "Daha kötüsü olamaz diye düşünürken, daha da kötüye gidiyorum"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, her hafta sonu işlerin kendisi için daha kötüye gittiğini söylüyor.
Daniel Ricciardo, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Amerika GP'de beklentilerin çok altında kaldı ve hiçbir mücadelede yer alamadı.
Hafta sonunu puansız kapatan Ricciardo'nun zorlu geçen sezonu devam ederken, yarışın ardından büyük hayal kırıklığı yaşıyordu.
Ricciardo, "Ne söyleyeceğimi dahi bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse 2022 yılı boyunca tempo eksikliği yaşadım ve ciddi anlamda gerideyim."
"Araca güvenemiyorum, hızlı gitmesini sağlayamıyorum, doğru düzgün atak yapamıyorum."
"Sonuçlarda çok fazla değişkenlik var ve bu da bir sorun olduğunu net şekilde gösteriyor. Bir kez daha neden bu kadar çok geride kaldığım muamma."
Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Teksas'ı seviyorum, Austin'i seviyorum ama bugünkü yarış beni memnun etmedi."
"Daha kötüsü olamaz diye düşünüyordum ancak öyle olmadığını fark ettim. Benim için sırada ne var bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğradığımı söylemek, hissettiğim şeyin yanında hafif kalır." dedi.
Ricciardo, yarışta başlarken güçlü olmayı beklediğini ancak durumun böyle olmadığını söyledi.
"Açıkçası yarışın daha iyi olacağını ve cumartesi gününden sonra yapacak daha fazla şeyimiz olduğunu düşünmüştüm ama bugün gerçekten zordu."
"Yarış başlangıçtan itibaren zordu. Ne yazık ki yol tutuşa sahip değildik. Aracımı etrafımdakiler gibi zorlayamadım."
"Yine de başımızı önümüze eğeceğiz ve bir yol bulmaya çalışacağız."
"Çok çaba sarf etmemize rağmen bunun karşılığını alamadığımız için böyle günlerle baş etmek ve neler olduğunu anlamak hiç de kolay değil. Fakat devam edeceğiz."
Button: "Vettel doğru araçla, doğru yerde hâlâ harika"
Bottas, Austin'deki spini için rüzgarı suçladı
Son Haberler
De Vries, Meksika GP'nin ilk seansında Russell'ın yerini alacak
Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP'nin ilk seansında George Russell'ın aracını sürecek.
Perez: "Kendi ülkemde kazanmak istiyorum"
Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu Mexico City'de yapılacak yarışı kazanmayı istiyor.
Rea: "Süper imtiyaz paketi Kawasaki'ye fayda sağlamayacak"
Jonathan Rea, yeni imtiyaz paketinin Kawasaki'ye yardımcı olacağını ve ekstra motor gücüne sahip olmadıkları sürece Ducati dominasyonunu kırabileceklerini düşünmüyor.
Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"
Max Verstappen ve Red Bull Racing 2022 dünya şampiyonluklarını garantilese de odaklarını korumaya devam ediyorlar.