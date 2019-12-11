Ricciardo: “Daha fazlasını yapabiliriz”

Renault bu yıla öndeki takımları yakalama hedefiyle başladı ancak ön tarafa yaklaşamadığı gibi McLaren’a da geçildi.

Ayrıca Daniel Ricciardo gibi bir isimle anlaşarak beklentilerin artmasına yol açtılar ancak beklenen sonuçlar bir türlü gelmedi.

Zorlu yıla rağmen Ricciardo, takımın daha fazlasını yapabileceğine inanıyor.

Ricciardo, “Elbette bizim için zor bir yıl oldu. Hedeflediğimiz şey sahip olduğumuzdan farklıydı. Dördüncülüğü kaybettik be eğer beşinciliği de kaybetseydik bizim için zor olurdu. Bizi hem maddi hem de psikolojik olarak çok etkilerdi. Bu açıdan durumdan birazcık da olsa memnun olabiliriz.”

“Sezonun geneline bakarsak genel olarak bakarsak hep sahip olduğumuz gücün altında bir performans gösterdik. Şimdi, kış aylarında mümkün olan en iyi şekilde çalıştığımızdan ve daha iyi bir performans göstereceğimizden emin olmalıyız.”

“2020'de daha fazlasını yapabileceğimize eminim. Çünkü ilerleme kaydetmek için gerekli kaynaklara ve bütçeye sahibiz.”

“Bu yıl zorlanmamıza sebep olan pek çökmeye vardı. Mesela aracın önü istediğimiz şekilde çalışmadı, ancak bunun sebebini biliyoruz ve gerekli değişiklikleri yaptık. Araçtan çok daha fazlasını alabileceğimize eminim.” dedi.