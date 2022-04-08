Ricciardo: "Cuma günü bizim için ileri doğru bir adım oldu"

Haberi dinle

Formula 1, bu hafta sonu iki sezonun ardından Melbourne'a geri döndü, bu aynı zamanda Avustralyalı McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun sıkı karantina koşulları sebebiyle iki sene boyunca pek fazla ziyaret etme fırsatı bulamadığı evine geri dönmesi anlamına geliyor.

McLaren, iyi bir Cuma günü geçiren takımlardan birisiydi. Hem Norris hem de Ricciardo iki antrenmanda da ilk 10 içinde yer aldılar. Bu, puan alamadıkları Bahreyn ve orta gruptaki sıkıntılardan faydalanarak 7. oldukları Suudi Arabistan'dan sonra umut verici bir sonuç.

Genel beklentilerine göre iyi bir gün geçirdiklerini söyleyen Ricciardo, "Evet, iyi bir gündü. Önceki yarışlarda nerede olduğumuzu ve beklentilerimizi düşünürsek, iyi bir gündü. Hiç olmazsa mücadelenin içindeyiz ve orta hamurla iyi bir tempo yakaladık. Yumuşak hamuru pek iyi kullanamadık, dolayısıyla aynı tempoyu yumuşak hamurla da yakalarsak çok mutlu olacağım."

"Bu öğleden sonra bizim için ileri doğru bir adım oldu, pistte olmaktan mutluydum. Yumuşak hamura alışmamızın ardından biraz daha zaman kazanacağımızı söyleyebilirim. Fakat sürüş açısından tam sınırda olduğumu hissettim. Cebimde saniyeler taşımıyorum, fakat hafta sonunun ilerleyen kısımlarında daha iyi olacağız." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Gridin en tecrübeli pilotlarından olan Ricciardo, Albert Park'a yabancı değil. Her ne kadar kendi evinde asla podyuma çıkamamış olsa da (2014'te ikinci olmuş, fakat sonrasında diskalifiye edilmişti), pisti gayet iyi tanıyor.

Avustralyalı pilot, revize edilen pistte sürüş yapmaktan keyif alsa da kesin yorumlarını yapmak için yarışı bekliyor.

Ricciardo, "Yeni pist düzeninin daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki 10 kat daha iyi mi? Muhtemelen hayır. Yine de belli açılardan daha iyi. Bir DRS bölgesi daha eklenmesi de araç takibini iyileştirecek, geçiş sayısı artmasa bile kafa kafaya bir mücadele beklemek mümkün. Yine de fazla abartmak istemiyorum, yarışta neler olacağını gerçekten bilmiyorum."

"Önemli olan, bugün keyifli bir sürüş gerçekleştirmiş olmamız. Sürüş yaparken eğlendiğimi söyleyebilirim, özellikle 6. viraj favorimdi. Her zamanki gibi eğimliydi ve çıkıştaki kerb'den geçmek eğlenceliydi. Tüm pilotların bundan zevk alacağını düşünüyorum. Bunun dışında 11. virajdan da keyif aldım. Pistteki hissiyattan memnunum, umarım ilk 10'un içinde kalabilir ve iyi bir hafta sonu geçiririz." dedi.