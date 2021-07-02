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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ricciardo: "Cuma günü ardından panik olmayacağım"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Daniel Ricciardo, Avusturya Grand Prix’si ikinci antrenman seansında ancak 15. olmasına şaşırdığını söylerken bu konuda panik olmayacağını da vurguladı.

Ricciardo: "Cuma günü ardından panik olmayacağım"

Ricciardo, McLaren’a geçmesinin ardından 2021 sezonunun başında iyi bir form yakalamakta güçlük çekti ve takım arkadaşı Lando Norris’in topladığının yarısı kadar bile puan alamadı.

Geçtiğimiz hafta sonu Ricciardo, Red Bull Ring’deki sıralamaların ikinci bölümünde elendi ve yarışta, güç ünitesinde çıkan bir sorun nedeniyle 13. sıraya kadar geriledi.

Bu pistteki ikinci hafta sonunda şansını tersine çevirmek isteyen Ricciardo, pek parlak bir cuma günü geçirmedi ve ilk antrenmanda 12. olurken ikinci antrenmanda Norris’in 0.2 saniye arkasında ancak 15. olabildi. 

Fakat Ricciardo, aracın cuma günü “çok kötü hissettirmediğini” ve gridin bu kadar gerisinde kaldığı için şaşırdığını söyledi.

Ricciardo, “Açıkçası, bu sonuçlar beni şaşırttı.”

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Biraz eksiklerimiz var ama araçta doğru hissettirmeyen bir nokta yoktu, bu yüzden her noktada ufak tefek şeyler vardı diye düşünüyorum. Burada çok fazla viraj olmadığını biliyorum ama belki her yerde 0.05 saniye kaybediyoruzdur ve bunlar üst üste eklenince yarım saniye ediyordur ve bizim ihtiyacımız olan şey, bu süreyi kazanmak.”

"Muhtemelen bu gece, biraz ince ayarlar yapabiliriz. Bir şeyleri yeniden icat etmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Bugünkü sürüşümle, geçen hafta kaçırdığım noktalarla ve eksik olduğum alanlarla ilgili kesinlikle iyi bir adım attığıma inanıyorum."

"Yani, yarın da aynı şeyi yapmayı deneyeceğiz ve o zaman iyi bir yerde olacağız."

Ricciardo, sürüş stilini McLaren MCL35M aracına uyacak şekilde uyarlamaya çalıştığını söylüyor.

"Hâlâ araca uyum sağlayabilmek adına sürüş stilimi, en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorum. Üzerinde çalışmayı denediğim şey buydu ve bunu başarmaya yaklaşıyoruz.”

"Bence bugün kesinlikle bir ilerleme oldu, bunu hissetmeme yardımcı olmak için araçta birkaç şeyi değiştirdik. Bu da olumlu sonuç verdi.”

“Geçtiğimiz cuma, aslında oldukça iyi görünüyorduk. Bu yüzden, geçtiğimiz haftayla bu hafta arasındaki sonuçları kıyasladığınızda sanki çok geride kalmışız izlenimi veriyor. Ancak, elbette geçen cumartesi bu durum tamamen değişmişti.”

“Yarın, bu nokta kalmak ya da gerilemek yerine ilerleme kaydedebileceğimizi hissediyorum. Bu yüzden, bugün biraz daha iyi hissettim ama tabii ki şu anda zaman tablolarında olmak istediğimiz yerde değiliz.”

"Yani evet, panik yapmayacağım. Sanırım biraz ince ayarlarla birlikte, yarın ihtiyacımız olanı bulacağız." dedi.

Takım arkadaşı Norris ise geçtiğimiz hafta sonu Avusturya’da McLaren’a önemli puanlar getiren isim oldu. Genç pilot, sıralama turlarında 3. olurken, yarışı da geri kalanların en iyisi konumunda 5. sırada tamamladı. Ayrıca Norris, geçtiğimiz sene bu pistte ilk F1 podyumunu kazanmıştı.

Britanyalı pilot, cuma günü ardından aracının iyi hissettirdiğini söylerken henüz her şeyi bir araya getirmediklerini de belirtti.

Norris, “Çok fazla farklı şey denedik, bu yüzden her şeyi bir araya getiremedik.”

“Bu akşam analizlerimizi yapacağız ve umarım yarın daha iyi bir paketle geri geleceğiz.”

“Bence geçen haftaki yarıştan daha ilginç bir yarış olacak, lastikleri korumak daha zor olacak, nerede zorlamamız gerektiğini ve nerede zorlamamamız gerektiğini bilmek de güçleşecek.”

“Umarım bizim için sıkıntı olmaz ve iyi bir iş çıkardığımızdan emin oluruz.” ifadelerini kullandı.

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