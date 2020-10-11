Ricciardo: "Çok uzun zamandır bunu bekliyorduk"
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2011 Malezya Grand Prix'sinden beri Renault'nun ilk podyumunu getiren Daniel Ricciardo, bu sonucu çok uzun zamandır beklediklerini söyledi.
Britanya, Belçika ve Toskana GP'lerinde dördüncülük alan ve pek çok kez podyumu kıl payı ile kaçıran Daniel Ricciardo, Eifel GP'sinde şeytanın bacağını kırdı ve üçüncü sırada yarışı tamamladı.
Yarış sonunda yaptığı açıklamalarda Ricciardo şunları söyledi: "Çok uzun zaman olmuştu. Ve dürüst olmak gerekirse, sanki kendi ilk podyumumu almış gibi hissediyorum."
"Sanırım en son podyumun üzerinden iki buçuk sene geçti ve bu his gerçekten çok güzel, çok yeni bir his."
"Gerçekten çok mutluyum, herkesi gördüğüm için de aşırı sevinçliyim: çok uzun zamandır bu podyumu bekliyorduk, bence herkes bunu kendi içlerine çekeceklerdir."
Sezon ortasında Daniel Ricciardo, Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile bir dövme iddiasına girdiğini açıklamıştı. Bu iddiaya göre Ricciardo, takım ile podyuma çıktığında, kendi seçeceği dövmeyi Abiteboul'a yaptıracaktı.
Açıklamalarının devamında Ricciardo, dövme hakkında birkaç bilgi vermeyi ihmal etmedi: "Bu dövme iddiası gerçek. Bunu yapacağız. Şu andan itibaren biraz düşünmemiz gerekiyor."
"Büyük ihtimalle benimle alakalı, ancak sanırım içerisinde Almanya dokusunun da bulunduğu bir şey yaptıracağız. Sonuçta bu podyumu burada aldık."
"Bu yüzden Almanya'da bir gelenek haline gelmiş bir şey yaparak burayı hatırlamalıyız."
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|Efe Kahya
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