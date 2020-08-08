Ricciardo: "Çok tatmin edici bir seans geçirdik"

Cuma günü yapılan ikinci antrenman seansında da üçüncü sırayı elde Avustralyalı pilot, bugünkü beşinciliğin takıma çok iyi geldiğini belirtti.

Ricciardo şunları söyledi: "Sanırım herkes dünkü üçüncülükten sonra şok oldu ve aynı zamanda da takım, bunu tekrardan yapabilmek için baskı altına girdi. Bundan sonra da beşinci olabilmek beni gerçekten çok heyecanlandırdı."

"Attığım her turun maksimumunu aldım. Çok tatmin edici bir seans geçirdik."

"İlk seansta yumuşak hamur lastikler ile sürüş yaptık ve ilk turumun gayet iyi bir tur attığımı düşündüm. İkinci seansta ise orta hamuru taktık ve sanırım, tam emin değilim, bir saniye kadar hızlandık ve lastik çok daha iyi bir hissiyata sahipti. O andan itibaren orta hamura odaklandım."

Son turlardan önce üçüncü sırada bulunan Ricciardo, üçüncü seanstaki ikinci haklardan sonra Hulkenberg ve Verstappen'in gerisinde kalarak beşinciliği aldı.

Eski takım arkadaşının performansı hakkında sorulan soruya cevap veren Avustralyalı pilot, Hulkenberg'in bugünkü performansına büyük bir saygı duyduğunu ve Alman pilotun kendi kalitesini ortaya koyduğu bir tur attığını söyledi.

Ricciardo şu şekilde açıklamasına devam etti: "Max'ın 0.1 saniye gerisinde olmak bizi tabii ki de çok mutlu etti, burada büyük bir gelişim var. Sanırım geçen hafta 0.8 saniye falan gerisinde kalmıştık."

"Ancak daha sonrasında işin içine Hulk girdi. Sanırım bu hafta biraz daha boyun kası çalıştı. Kendini daha iyi ve hazır durumda hissediyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, ona büyük saygı duymak lazım."

"Aracının iyi çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ve sadece aracın iş yaptığını söylemek de istemiyorum. Şurası net ki o, cidden çok iyi bir iş yaptı ve koltukta o kadar uzun oturduktan sonra, her ne kadar çok deneyimli biri olsa da, geri gelip bu performansı ortaya koymak gerçekten hiç kolay değil."

Ricciardo'ya sorulan son soru ise, kendisinin yarından ne beklediği oldu. Avustralyalı pilot bu soruya, Wedding Crashers (Davetsiz Çapkınlar) filmine yaptığı gönderme ile cevap verdi: "Yarından ne beklediğimi hiç bilmiyorum. Tek bildiğim şey yengeç köftesi ve futbol. Yaptığımız şey bu."