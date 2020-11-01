Ricciardo: "Çok garip bir yarıştı"

Yarışa beşinci sıradan başlayan Avustralyalı pilot, start ile beraber önünde bulunan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'yi geçerek dördüncülüğe yükseldi. Pitlere kadar Leclerc ve Monacolu pilotun arkasında bulunan Albon-Kvyat ikilisine yakın olan Ricciardo, ilk pit sonrasında yerini korudu.

Ancak 11. sıradan yarışa başlayan Racing Point pilotu Sergio Perez'in ilk stintini uzun tutmasının ardından yerini Perez'e kaybeden Ricciardo, Verstappen'in kazası sonrasında giren güvenlik aracında Perez'in pite girmesi ile beraber üçüncülüğe yükseldi.

Son turlarda Kvyat'ı arkasında tutmayı başaran Renault pilotu, sezonun ikinci podyumunu yakalamayı başardı.

Yarış hakkında yorum yapan Ricciardo şunları söyledi: "Çok garip bir yarıştı. Start ile beraber dördüncülüğe yerleştim. Ve tabii ki de alabileceğimiz en iyi sonuç, önümüzdeki üç kişi göz önüne alındığında, buydu."

"Ancak Perez çok iyi bir tempoya sahipti. Pitler sırasında bizi geçmeyi başardı ve sanırım güvenlik aracı periyodu sırasında yumuşak lastik için pite geldi. Tabii ki de biz pist üstü pozisyonunu elimizde tutmayı tercih ettik."

"Max'a ne oldu bilmiyorum, ancak bu olay bizi savaşın içerisine soktu ve Kvyat da son birkaç turda nereden geldi bilmiyorum, ancak çok eğlenceliydi. Her şey yarış sonunda bir anda oluverdi ve çok keyif vericiydi."

"Pistte geçiş yapmak tabii ki de oldukça zordu, ancak pistin kendisi gerçekten inanılmazdı. Gerçekten süperdi."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Daha önce takım patronu Cyril Abiteboul ile bir dövme iddiasına giren Ricciardo, Renault ile ilk podyumunu Eifel Grand Prix'sinde alarak bu iddiayı kazanmıştı. Ancak gelen bu sürpriz podyum sonrasında Abiteboul'un yeni bir dövme yaptırıp yaptırmayacağı da bir soru işareti yarattı.

Ricciardo ise konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Aslında Cyril bunu yapacağını söyledi, onu tebrik ediyorum, ancak ben ikinci bir dövme yaptırayacağım belki takımdan başka biri yaptırır. Bugün de shoey yapmayı unutmayacağım!"