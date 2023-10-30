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Formula 1 Mexico City GP
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Ricciardo: "Çok daha iyi olabilirdim"

AlphaTauri ile Meksika'da harika bir hafta sonu geçiren Daniel Ricciardo, 7. sırada tamamladığı yarışta kırmızı bayrak olmasaydı çok daha iyi bir yerde olabileceğini söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Meksika'da sıralamalarda 4. olarak etkileyici bir pozisyon elde eden Ricciardo, yarışın başında yerini korumasının ardından güçlü bir form tutturdu ve sadece Lewis Hamilton'a geçildi.

Yarışın ilerleyen bölümünde Ricciardo, Lando Norris ve George Russell'a da geçilince 7. sırada damalı bayrağı görmüş oldu. Damalı bayrağı Russell'ın sadece 0.55 sn arkasında gören Ricciardo, 7.likten dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

Ricciardo, Kevin Magnussen'in kazası sonucunda yarış kırmızı bayraklarla durdurulmasaydı, Russell'ın önünde olabileceğini söyledi.

Ricciardo, "Harika bir hafta sonuydu. Her şeyi iyi kontrol altında tuttuk. Kırmızı bayrağa kadar yarış iyi yönetildi. Bugün yarışı 5. bitirebilirdik. Kırmızı bayrak diğer sürücülere kıyasla bizi daha fazla olumsuz etkiledi. Yarışın sonunda neredeyse George'u yakalıyorduk."

"Sezonu bu tempoda bitirmeye çalışacağız. Yuki'nin kazası olmasaydı daha fazla puan alabilirdik."

"Benim için mükemmel bir hafta sonu oldu. Yarış iyi geçti. Belki kırmızı bayrak olmasaydı yarışı 5. sırada bitirebilirdim ama en önemlisi Kevin'in iyi olmasıydı." dedi.

Ricciardo, bu sonuçla 6 puan kazandı ve bu sezonki ilk puanlarıyla Sargeant, Lawson, Magnussen ve Zhou'yu pilotlar şampiyonasında geride bıraktı.

Diğer taraftan AlphaTauri, Alfa Romeo ile aynı puana ulaşarak sekizincilik mücadelesinde bir anda güç kazandı.

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