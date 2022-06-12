Ricciardo, çifte puandan ötürü oldukça mutlu

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Daniel Ricciardo, puansız üç yarışın ardından Azerbaycan'da hafta sonu boyunca daha iyi bir görüntü sergiledi ve sert lastiklerle çıktığı ilk bölümü uzatması sayesinde avantaj elde ederek yarışı takım arkadaşı Lando Norris'in bir sıra önünde sekizinci tamamladı.

Son haftalarda koltuğunu kaybedebileceğine yönelik dedikodularla gündeme gelen Ricciardo, uzun süre sonra ilk kez performansının konuşulabileceği bir hafta sonunu geride bıraktı diyebiliriz.

Yarış hakkında konuşan Avustralyalı pilot,, sağlam bir sonuç elde ettiklerini ve tüm hafta sonu oldukça rahat hissettiğini söylüyor.

Ricciardo, "Yeniden puan almak, üstelik iki araçla birden puan almak sevindirici. Bu takım için de oldukça sağlam bir sonuç.

"Fernando'nun [Alonso] özellikle üçüncü sektörde ciddi fark açtığını, neredeyse dokunulmaz olduğunu düşündüğümüze halen yapacak birtakım işlerimiz olduğu ortada. Ancak bir bütün olarak kesinlikle birçok olumlu ders çıkardığımız bir hafta sonuydu, ayrıca Monako'da yaşadıklarımı anlamlandırabilme fırsatı da yakaladım. Bundan memnunum."

"Hafta sonu boyunca rahat hissettim. Bu sözleşmeyi geride kalmak için imzalamadım, elbette önlerde olmak istiyorum. Ancak şu anda bulunduğum yeri ve bir önceki hafta sonu bulunduğum yeri kıyaslarsanız olumlu bir sonuç elde ettik diyebiliriz."

"Bakü zorlayıcı bir pist, burada sürüş yapmak belli derecede cesaret gerektiriyor. Ayrıca araçtayken kendine güvenmeye ihtiyacın var. Dolayısıyla, böyle bir pistte daha fazlasını elde etmek için çaba sarf etmemiz oldukça iyi bir adım."

"Bir sonraki yarış Kanada'da, bir diğer düşük yere basma gücüne sahip cadde pistinde olacağız. Bu nedenle sonuçların benzer olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi ise kesinlikle kaydettiğimiz ilerleme ve kazandığımız özgüven." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Azerbaycan her ne kadar sürüş açısından Ricciardo'ya iyi hissettirse de, tüm pilotların hafta sonu boyunca etkilendiği sorundan o da muzdaripti: dalgalanma.

Düşük hızda koşulan Monako'nun ardından %75'i tam gaz geçilen Bakü'de yeniden karşımıza çıkan dalgalanma sorunu, başta Mercedes ve Ferrari olmak üzere birçok takımı ciddi anlamda etkiledi. Özellikle start düzlüğüne gelirken oldukça yoğunlaşan sorun, Lewis Hamilton gibi birçok pilotun sağlık sorunları yaşamasına sebep olmuş durumda.

Ricciardo da diğer birçok pilot gibi bu durumdan etkilendiğini söylerken, durumu izah etmek için kendini bir "basketbol topuna" benzetti.

"Evet, diğerlerinin hissettiklerini hissetmekten korkuyorum çünkü dürüst olmak gerekirse, bugün kötüydü. Sadece acı vericiydi.

"Sanki birileri sizi basketbol topu yerine koyup tıpkı bir profesyonel gibi sektiriyormuş gibi hissettiriyordu, tıpkı Stephen Curry'nin top sürmesi gibiydi. Kesinlikle normal değil, bunun hakkında bir şeyler yapılması gerekiyor."

"Sezon başından beri bununla başa çıkmaya çalışan George [Russell] ve Lewis [Hamilton] gibi isimlerin ne hissettiklerini hayal dahi edemiyorum çünkü acı vericiydi." dedi.