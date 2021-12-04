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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Ricciardo: "Sürekli olarak zihinsel açıdan güçlü kalmanız gereken bir pist"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan GP'nin gerçekleştirileceği Cidde pistinin çok akıcı olması nedeniyle eğlenceli olduğunu ancak yarış boyunca zihinsel açıdan güçlü kalmaları gerektiğini söyledi.

Ricciardo: "Sürekli olarak zihinsel açıdan güçlü kalmanız gereken bir pist"

İlk kez gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP öncesinde Cidde'de sıfırdan bir cadde pisti gerçekleştirildi. FIA'nın Formula 1 yarışlarının düzenlenmesi için gerekli olan Grade 1 lisansını alan Cidde'de pilotlar ilk deneyimlerini Cuma günkü serbest antrenman seanslarında yaşadılar.

İlk deneyimlerin ardından birçok pilot pistin eğlenceli olduğunu ancak trafik açısından sorunlar yaşanabileceğini vurguladı.

Ricciardo, piste çıktığı her tur çok keyif aldığını ve pistin adeta labirent gibi olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Çok eğlenceliydi. Geçen hafta sonu ya da iki hafta önce Katar'da ilk tur ya da ikinci turun ardından 'Burası çok eğlenceli' diye düşünmüştüm. Bugün pite döndüğümde aynısını söylemek zorunda kaldım çünkü çok yoğun bir tur oluyor. Bu sayede temkinli oluyorsunuz. Ancak gerçekten eğlenceli ve iyi bir pist. Gerçekten yüksek hızlı ancak çok akıcı."

"Her virajda kendinizle konuşmanız gerekiyor. 'Şimdi şu virajdayım, şu anda bu virajdayım. 4. vites. Tamam, şimdi 5. vites' Evet, burası bir labirent. Labirent ancak çok eğlenceli ve yol tutuşu iyi.  Yol tutuşunun iyi olması, böylesi hızlı bir cadde pistinde hissetmesi güzel bir şey." dedi.

McLaren'ın performansı için Ricciardo, "Daha iyi olabiliriz. Daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Rakiplerimizden bazılarına bakarsak, pistin karakteristiğine göre daha fazla performansa sahip olmalıyız. Hâlâ buranın bize, son birkaç yarışa göre daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu saliseleri yarın (bugün) bulabileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası bu durduk yere gelmeyecek, onları bulmak için çalışmalıyız ve anlamamız gereken bazı şeyler var. Yine de bulabileceğimizden eminim." dedi.

Ricciardo son olarak pistte çok fazla kör nokta olduğunu, bu yüzden zihinsel olarak sürekli güçlü kalmak zorunda olduklarını söyledi.

Ricciardo, "Evet, burada çok fazla kör viraj var ve yaklaşma hızları çok yüksek. Bu yüzden herkesin yolundan çekilmeye çalışıyorsunuz ancak bugün muhtemelen bazı insanların yoluna çıkmış olabilirim. Bazıları da benim yoluma çıktılar. Soğutma turunda dahi birçok şeyle ilgileniyorsunuz. Sıralamalarda herkes aynı anda pistte olacak. Bu yüzden bazıları zorlarken bazıları soğutma turunda olacaklar."

"Yarışta, pist çok hızlı olduğu ve viraj girişleri çok dar olduğu için, takip etmesi çok zor olacak. Geçişlerin nasıl olacağını bilmiyorum, zor olacağını düşünüyorum ancak evet, burası sürekli olarak zihinsel açıdan güçlü kalmanız bir pist. Hatalar ya da bu tür şeyler olabilir. Bu yüzden mücadelenin içerisinde kalmalısınız." dedi.

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