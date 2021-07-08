Ricciardo: "Centilmenlik anlaşmasını bozanlar, sorunlar yaşamayı beklemeli"

Pilotların konvoy oluştuktan sonra birbirlerini geçmeden turlarına başlaması gerektiğini belirten sıralama turlarındaki centilmenlik anlaşması, Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turlarının ikinci bölümünde yaşananların ardından yeniden gündeme geldi.

Birkaç pilot, önündeki pilotlarla arasını açmak için yavaşlarken; bazı pilotlar daha sabırsız davrandı ve konvoyun önlerine geçmeye çalıştı. Bu da daha çok pilotun yavaşlamasına neden oldu.

Bu yaşananlar, bu konvoyun sonunda bulunan Sebastian Vettel'in zaman turunda olan Fernando Alonso'yu son virajda bloklamasına neden oldu. Vettel, ardından bu olay yüzünden 3 sıra grid cezası almıştı.

Aynı konvoyda yer alan Carlos Sainz ve Valtteri Bottas da gereksiz şekilde yavaşladıkları nedeniyle hakemlerle görüşmeye çağrılmıştı ancak bu iki pilota ceza çıkmamıştı.

Vettel, olayın ardından takım radyosundan son virajda yaşanan karmaşadan bahsederken; kendisinin önüne geçen pilotlara yönelik sitemde bulunmuştu.

Bazıları, FIA'nın konuya el atarak daha sert kurallar getirmesi gerektiğini belirtse de Ricciardo bu görüşte değil. Avusturalyalı pilot, pilotların bu sorunu kendi başlarına halledebileceklerini düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Ricciardo, şunları söyledi: "Bence günün sonunda birisi bizim üzerinde anlaştığımız bir durumu bozarak avantaj sağlamaya çalışıyorsa, bunu yapanlar bir noktada sorunlar yaşamayı beklemeli."

"Kuralı bozmak, onların verdiği bir karar ve ben bunu kendi yolumuzla çözmekten mutluluk duyarım."

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris ise sıralama turlarındaki problemin oldukça zorlayıcı olduğunu söylerken; pilotların konvoyun önünde olmak istemediği pistlerde sorunun arttığını belirtti.

"Bazı yerlerde bu sorun olmuyor ve bu konu hakkında konuşmanıza bile gerek olmuyor ama ne zaman ki insanlar konvoyun başında olmak istemiyor, işte o zaman sorunlar başlıyor."

"Böyle olduğunda insanlar seni son virajda geçmeye çalışıyor ve bu her şeyi mahvediyor."

"Bir kural olmalı mı bilmiyorum ama bu kurala uyanlar sorun yaşadığından dolayı belki de olmalıdır."

"Bu kurala uyanlar, doğru şeyi yaptıklarından dolayı arkada kalıyorlar ve turlarına başlamıyorlar ki bence bu adil değil. Bu konu hakkında gelecek pilotlar toplantısında konuşacağız."