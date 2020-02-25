Ricciardo, "çalışmayı bırakmayan" Mercedes'i övdü

Mercedes son altı yılda altı şampiyonluk yaşamayı başarmasına rağmen aynı motivasyonla çalışmaya devam ediyor ve testlerde denedikleri DAS sistemi bunun en büyük örneğiydi.

İlk kez kullanılan bu sistem tüm Formula 1'i şaşırtırken, bu sistem hakkında hemen hemen tüm grid yorum yaptı.

Bu isimlerden birisi de Renault pilotu Daniel Ricciardo oldu.

Avustralyalı pilot, Mercedes'in sürekli çalışan ve başarı isteyen yapısının övgüyü hak ettiğini söyledi.

Ricciardo, “Bunu görmeyi seviyorum. Onlara şapka çıkarıyorlar çünkü mevcut turbo hibrit çağının tamamına hâkim oldular, ama yine de herkesi çalışmaya zorlayan insanlar onlar."

"Herkes onları zorluyor ve onlar da buna kayıtsız kalmıyor. Şikayet etmiyorlar ve işte bu yüzden baskınlar."

“Şu anda bir örnek teşkil ediyorlar ve bir rakip olarak kesinlikle buna saygı duyuyorum. Herkesin, onların ne kadar ilerlemek istediğini görmesi iyi."

Ricciardo, sistemin kopyalanıp kopyalanmayacağını bilmiyor ama herkesin bunu konuştuğundan emin.

"Yakında öğreneceğiz. Daha önce bu sistemle ilgili bir şey konuşulduğunu hiç duymadım, bu yüzden kimsenin gerçekten böyle bir şey düşündüğünü zannetmiyorum."

“Kimse adına konuşmak istemiyorum, ama muhtemelen pek çok insan bunu düşünmedi."

"Bu yüzden herhangi birinin bunun hakkında konuşup konuşmadığını bilmiyorum, ancak şu anda her takımda bununla ilgili şeyler konuşulduğuna eminim."

Alakalı video