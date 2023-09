Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok!

Hollanda'da geçirdiği kazada sağ elinden sakatlanan ve arka arkaya üç yarış kaçıran Ricciardo, bu hafta Japonya'da da yer almayacak.

Kendisi için beklenti gelecek hafta Katar'da geri dönebilmesiydi, ancak rehabilitasyon sürecinin devam etmesi nedeniyle bu beklenti gerçekleşmeyecek gibi.

AlphaTauri pist üstü mühendislik şefi Jonathan Eddolls, takımın Ricciardo'nun hareket kabiliyetini ve elindeki hasarın kalıcı etkilerini değerlendirmek için bir simülatör programı planladığını açıkladı.

Eddolls, "Daniel hâlâ iyileşme sürecinden geçiyor, dolayısıyla dönüş için herhangi bir hedef koymak istemeyiz."

"İyileşme süreci iyi gidiyor. Geri dönüş öncesi planladığımız bazı simülatör çalışmalarımız var."

"Kendisinin erkenden geri dönmesi için acele etmiyoruz. En kötü şey, tam olarak iyileşmeden geri dönmesi ve herhangi bir soruna yol açması olur."

"Simülatör aracı, aero yüklerini ve benzeri şeyleri çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Bence son kararı bizden ziyade büyük olasılıkla o verecek."

"Geri dönmesi için ona baskı yapmıyoruz. Şu anda üç iyi pilottan oluşan bir havuzumuz var, o yüzden acelemiz yok."

"Odak noktamız onun tamamen iyileşmesi, böylece geri döndüğünde bu konu hakkında konuşulmayacak." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri in the paddock with Mark Webber

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images