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Ricciardo büyük ihtimalle Katar'da da yok!

Daniel Ricciardo'nun Katar'da geri dönmesi bekleniyordu, ancak rehabilitasyon süreci nedeniyle bu gerçekleşmeyecek gibi.

Jake Boxall-Legge
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Hollanda'da geçirdiği kazada sağ elinden sakatlanan ve arka arkaya üç yarış kaçıran Ricciardo, bu hafta Japonya'da da yer almayacak.

Kendisi için beklenti gelecek hafta Katar'da geri dönebilmesiydi, ancak rehabilitasyon sürecinin devam etmesi nedeniyle bu beklenti gerçekleşmeyecek gibi.

AlphaTauri pist üstü mühendislik şefi Jonathan Eddolls, takımın Ricciardo'nun hareket kabiliyetini ve elindeki hasarın kalıcı etkilerini değerlendirmek için bir simülatör programı planladığını açıkladı.

Eddolls, "Daniel hâlâ iyileşme sürecinden geçiyor, dolayısıyla dönüş için herhangi bir hedef koymak istemeyiz."

"İyileşme süreci iyi gidiyor. Geri dönüş öncesi planladığımız bazı simülatör çalışmalarımız var."

"Kendisinin erkenden geri dönmesi için acele etmiyoruz. En kötü şey, tam olarak iyileşmeden geri dönmesi ve herhangi bir soruna yol açması olur."

"Simülatör aracı, aero yüklerini ve benzeri şeyleri çok iyi bir şekilde temsil ediyor. Bence son kararı bizden ziyade büyük olasılıkla o verecek."

"Geri dönmesi için ona baskı yapmıyoruz. Şu anda üç iyi pilottan oluşan bir havuzumuz var, o yüzden acelemiz yok."

"Odak noktamız onun tamamen iyileşmesi, böylece geri döndüğünde bu konu hakkında konuşulmayacak." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri in the paddock with Mark Webber

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri in the paddock with Mark Webber

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo'nun yerini alacak isimse değişmiyor: AlphaTauri yedek pilotu Liam Lawson, bir kez daha direksiyona geçecek.

Farklı serilerde de adaptasyon yeteneğiyle bilinen Lawson, henüz üçüncü yarışında Q3 görmeyi ve damalı bayrağa dokuzuncu sırada vararak puan almayı başardı.

Eddolls, "Lawson çok ama çok çabuk hızlandı."

"Yuki'nin hala ona karşı bir üstünlüğü var ki bu da tecrübesinden dolayı beklenen bir şey. Ancak Q3'e kalması ve sürmesi zor olan bir araçla çok erken puan alması mükemmel."

"Önceki sürücülerimizden bazılarına kıyasla gördüğümüz kadarıyla kendisi epey potansiyelli."

"Daniel'in iyileşmesini beklerken onunla daha fazla yarışta çalışacağımız için hepimiz heyecanlıyız." dedi.

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