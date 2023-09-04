Ricciardo büyük ihtimalle iki yarış daha yok!
Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Daniel Ricciardo iyileşmekte, ancak kendisinin iki yarış daha kaçırmasını ve Katar'da pistlere dönmesi beklenmekte.
İki hafta önce Hollanda GP'si ikinci antrenman seansı esnasında sağ bileğinden sakatlanan Ricciardo, hızlıca Barselona'ya geçti ve ünlü cerrah Dr. Javier Mir tarafından ameliyat edildi.
Sakatlık nedeniyle Hollanda ve İtalya GP'lerini kaçıran Ricciardo'nun ne zaman döneceği belli değil, bu süreçte kendisinin yerini Red Bull programının başarılı ismi Liam Lawson doldurmakta.
Ricciardo'nun son durumu hakkında açıklama yapan Christian Horner ise iyileşme sürecinin planlandığı gibi gittiğini, ancak olası bir geri dönüşün hemen gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Horner, "[Ricciardo'nun] Singapur'a kadar hazır olacağını hiç sanmıyorum, Japonya'yı da iyimser bir tahmin olarak görüyorum."
"Ancak iyileşme sürenini iyi gittiğini düşünüyorum, kendisinin eli ne yazık ki halen hareketsiz, şu anda da rehabilitasyonda."
"Motosikletçilerde geri dönüş için acele etmenin bazen daha fazla zarar verebileceğini gördük, bu yüzden araca geri dönmeden önce tamamen formda olduğundan emin olmak istediğimizi düşünüyorum." dedi.
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Photo by: Red Bull Content Pool
AlphaTauri için iyi haber, Ricciardo'nun yerini dolduran Liam Lawson'ın çok iyi performans sergilemesi; kendisi ilk yarışını 13, ikinci yarışını 11. tamamlayarak göz doldurdu.
Red Bull cephesi de son dönemin heyecan verici yeteneklerinden Lawson'ın performansından memnun olduğunu açıkça belirtmekte.
Horner, "Lawson'ın iyi bir yarışı geride bıraktığını düşünüyorum."
"Açıkçası kendisinin yarışını tamamen takip etmedim, ancak AlphaTauri alışılmadık bir şekilde çift pit yapmaya karar verdi."
"Dolayısıyla yarışla ilgili detaylı bir analize ihtiyacım var, yine de Lawson'ın kendisini gösterebildiğini düşünüyorum." dedi.
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