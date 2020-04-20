Ricciardo: “Button’ın 2011'de Hamilton’ı yenmesi hafife alınıyor”

Button ve Hamilton, McLaren ile birlikte 2011 yılında üçer galibiyet almışlardı. Ancak Button o sezonun ikinci yarısında çok iyi yarışlar çıkartmış ve şampiyon Sebastian Vettel’in ardında sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

En çok hafife alınan beş rakibini listeleyen Ricciardo, Button’ın 2011 performansının yeteri kadar değer görmediğini söyledi.

Ricciardo, “Bir dünya şampiyonu nasıl hafife alınır? Gelin anlatayım.”

“Jenson, F1’de bazı çok iyi seneler geçirdi. Ancak McLaren’da takım arkadaşı Lewis Hamilton’ı 2011’de adil ve net şekilde yendi, ki bu yaptığı kolay bir şey değildi. Bu yüzden onu listeme almam gerekiyordu.”

“Onu Suzuka gibi gerçek pistlerde yendi ve 2011’de yarış temposunda en iyi performansını gösterdiğini düşünüyorum.” dedi.

Ricciardo ayrıca, Hamilton’ın tersine daha gösterişsiz ve sade bir yaklaşıma sahip olan Button’ın bu özelliğini vurguladı.

“Jenson, birçok şeyi diğerlerine göre daha farklı şekilde yaptı. Etrafında iyi bir ekip vardı, gösterişsiz, sade, yumuşak biriydi.”

“O hâlâ, değişken koşullarda gördüğüm en iyi sürücü. Ve Kanada 2011’deki galibiyeti, tarihteki en iyi yarışlardan biriydi.”

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