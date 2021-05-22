Ricciardo: ''Burada Lando'dan 1 saniye daha yavaş olduğumu düşünmüyorum''

2016 ve 2018 senelerinde bu pistte pole pozisyonun sahibi olan ve 2018'de Monako'daki yarışı kazanmayı başaran Ricciardo, bugünkü sıralama turlarını 12. sırada tamamladı.

Monako'nun virajlarla domine edilmiş, dar yapısı nedeniyle bu pistte geçiş yapmak oldukça zor. Ricciardo'nun yarışa 12. başlayacağını düşünürsek Avusturalyalı pilotun yarın puan alma ihtimali düşük.

Günü hakkında konuşan Ricciardo, takım olarak daha büyük resme bakmaları gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ''[Sıralama turları] sinirimi bozmasından çok aklımı karıştırdı. Yani elbette sinirim bozuldu ve üzgünüm çünkü burada sıralama turlarının çok büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz fakat artık öyle bir noktaya geldik ki sorun pozisyonumuz değil, bütün hafta sonu boyunca neredeyse 1 saniye kadar yavaş olmamız.''

''Araçta rahat olmadığımı ya da daha aracı öğrenmem gerektiğini söylemek isterdim ancak 1 saniye [fark] olamaz, burada değil. 'Araçta bir şeyler bozuk' demiyorum ancak belki de daha büyük resme bakmamız gerekiyordur çünkü ben burada 1 saniye kadar yavaş olduğumu düşünmüyorum.''

''Ben burada Max [Verstappen] ile de yarıştım ve eminim ki Lando hızlıdır ancak onun bu pistte benden 1 saniye daha hızlı olduğuna inanmayı kabul etmiyorum. Bu ona [Lando] karşı söylenmiş bir şey değil.''

''Hafta boyunca çizgiyi geçtiğimde çoğu tur iyi hissettirdi ve içimden 'Bu iyi bir turdu.' dedim ancak bazı anlarda Lando'dan 1.2 saniye kadar yavaştım. Yani şu an için [neden böyle olduğuna yönelik] bir cevabımız yok.''

''Bazı yerlerde tamamen zorlayamayacağımı biliyordum ancak tamamen zorlayamayacağım dediğim orada ve şurada 0.050 civarı fark eder. Aramızda bu kadar büyük zaman farkları olması ve bütün pistte tek bir virajda bile daha hızlı olamam 'ah' dedirtiyor ve şaşırıyorsun çünkü yavaş olabilirsin ancak normalde daha hızlı olduğun en az 1 viraj olur, en azından 1 viraj.''

''Yani evet, bunun arkasındaki nedenleri anlamaya çalışacağız. Söylediğim gibi bu ona karşı söylenmiş bir şey değil. Onun elbette çok hızlı olduğunu düşünüyorum ama garajımızda biraz daha kafa karıştırıcı olan şeyler var.''

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, is returned to the garage Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo ve Norris'in sürüş stilleri farklılık gösteriyor. MCL35M'in arkasındaki yere basma gücü eksikliği, Ricciardo'yu daha çok etkilemiş gibi duruyor.

Sürüş stillerinin performansları üzerindeki etkisi hakkında konuşan Ricciardo, ''Evet, sürüş stillerimiz hâlâ biraz farklı ve frenleme tekniklerimiz gibi şeyler de farklı. Eğer araçtan maksimum performansı çıkaramasam bile 0.2 ya da 0.3 saniye yavaş olurum ancak 1 saniye, bilmiyorum çok gibi duruyor.''

''Kafamı kuma sokup, 'bunu halledin, en iyisi benim!' demeyeceğim. Kesinlikle bu konu üzerinde çalışmak istiyorum ve eminim ki geliştirebileceğim şeyler vardır fakat bu hafta sonu, takımla geçirdiğim en anormal hafta sonuydu.'' ifadelerini kullandı.

Ricciardo, ''Araçta çalışmayan bir şey olup olmadığını merak eder gibisin, bunu takıma soracak mısın?'' sorusunu, şöyle yanıtladı: ''Evet kesinlikle. Bu soruyu soracağım. Eminim takım bunu araştıracaktır. Birini parmakla gösterip, garajdaki çocuklar arabayı bir araya getiremedi demek istemiyorum ama eminim ki takım bunlara bakacaktır.''

''Söylediğim gibi, perşembe günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansından bu yana aynı hikaye vardı. Birkaç adım ileri gittim ancak onun 0.5 saniye yakınında bile olabildim mi bilmiyorum. Bu, büyük bir fark.''

Son olarak araçta en çok alanda sorun yaşadığı hakkında konuşan Ricciardo, ''Bence aracın arkasında hâlâ biraz yere basma gücüne ihtiyacımız var ancak geçtiğimiz yarışlarda denge konusunda daha çok sıkıntı yaşamıştım.''

''Burada aracın mükemmel olmamasını bekliyorsunuz çünkü burası bir cadde pisti ve tümsekli. Bu yüzden kafamda hep 'araç çok kötü, bunu süremiyorum' diye düşünmemeye çalıştım. [Denge] her zaman daha iyi olabilir ancak dediğim gibi temel bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çizgiyi geçtiğimde belki 0.1 ya da 0.2 saniye yavaşımdır diye düşünüyorum ve farkların büyüklüğünü duyduğumda, işte o zaman, 'Üzgünüm çocuklar, size verebileceğim bir cevabım yok.' diyorum.'' ifadelerini kullandı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images