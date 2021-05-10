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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

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Jenson Button ve Daniel Ricciardo, İspanya Grand Prix'si sonrasındaki röportajda birbirleriyle şakalaştılar ve Ricciardo’nun yeni takımıyla kaydettiği ilerlemeden bahsettiler.

Ricciardo: “Bu yılki en iyi yarış hafta sonumdu”

Ricciardo, yeni takımı McLaren ile sezona zor bir başlangıç yapmasının ardından, eski şakacı kişiliğini çok göstermiyordu.

Avustralyalı pilot, şimdiye kadar McLaren'la dört yarıştan da puan almasına rağmen, takım arkadaşı Lando Norris sezonun ilk üç yarışını, ilk beşin içinde bitirdi ve Imola'da bir podyuma çıkmayı dahi başardı. Ricciardo kadar deneyimli birinin neden bu kadar geride kaldığı epey dikkat çekti.

Ancak İspanya'da, gerçek Daniel Ricciardo'yu hem pistte hem pist dışında gördük. Ricciardo, yeni takım arkadaşını hem sıralama turlarında hem yarışta yendi ve bunun sonrasında padokta daha neşeli bir ruh halindeydi.

Yarışı 6. sırada bitirdikten sonra Sky Sports F1'e konuk oldu ve kısa bir süre sonra Elvis'in taklidini yapmasının ardından eski Formula 1 pilotu Jenson Button ile eğlenceli bir diyoluğun tadını çıkardılar.

2009 dünya şampiyonu Avustralyalı sürücünün Freddie Mercury ve Elvis Presley'i karıştırdığını söyleyince, Ricciardo da Button'a, "seni hiç özlemiyorum" dedi ve aralarındaki diyalog şöyle geçti: 

Button: "Yani beni çok özlüyorsun.”
Ricciardo: "Seni özlemiyorum. Eskiden arkadaştık.”
Button: "Uyanabildiğin iyi oldu.”
Ricciardo: "Ah, bu çok tatlı...Şimdi seninle konuşacağım Simon.”

Sonrasında Sky F1'e konuşan Avustralyalı pilot, İspanya Grand Prix performansını McLaren ile “şimdiye kadarki en iyi hafta sonu” olarak tanımladı  ve şunları ekledi: "Bazı sorunlar yaşadım."

“Start iyiydi ve bu, daha hızlı birkaç aracın önüne geçmemi sağladı ve bu da tüm yarış boyunca savunma yapmam gerektiği anlamına geliyordu."

“Checo'yu geride tutmak için uzun süre elimden geleni yaptım ama sonrasında beni geçti ve yarışın son bölümünde ise Carlos'un önüne geçmeyi başardım."

“Açıkçası, bugün yeterli hızda değildik ama en azından daha hızlı bir aracı arkamda tutabilmek ve daha iyi bir hafta sonu geçirmek güzeldi."

"Şahsen ben oldukça mutluyum, açıkçası hâlâ araçta ve kendimde geliştirmem gereken bazı noktalar var ama daha problemsiz bir hafta sonuydu. Bu hafta sonu, kesinlikle yılın en iyisiydi.”

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Selin Elif Köse

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