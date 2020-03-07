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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bu yıl geçiş yapmak daha da zor olacak"

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Ricciardo: "Bu yıl geçiş yapmak daha da zor olacak"
Ekleyen:
, Editör
7 Mar 2020 07:24

Daniel Ricciardo, 2020 sezonunda geçiş yapmanın çok daha zor olacağını kabul etti.

2019 yılında geçişleri arttırabilmek adına daha geniş ve basit ön kanatlar getirilmişti ancak geçişler pek fazla artmadı ve hızlar da kısa bir süre sonra eski seviyeye geldi.

Şimdi 2020 yılında araçlar daha da gelişirken, üretilen kirli hava nedeniyle geçiş yapmak daha zor hale gelmiş durumda.

Daniel Ricciardo tam da bu konudan şikayetçi.

Speed Week'e verdiği demeçte Ricciardo, “Durum, istikrarlı kurallarla birlikte daha da kötü bir hal aldı."

“Bu yıl araçlarda daha fazla yere basma gücü var. Daha hızlı olduğumuz için daha fazla kirli hava üretiyoruz. Birisinin arkasındayken bunu çok net hissedebilirsiniz."

“İspanya gibi bir pistte, geride kalmak çok zor olacak. Her şey daha da kötüleşmiş gibi görünüyor." dedi.

Öte yandan Ricciardo, yarışları sıkıcı bulmadığını söylüyor.

“Bence F1 hiç de sıkıcı değil, bazen daha az heyecanlı yarışlar oluyor ve ben kendim bile kokpitin içinde sıkılıyorum. Ama bir futbol maçı 0-0 bittiğinde de durum aynı değil midir?"

"Bence DRS şovu artırdı ve şimdi takımları daha yakın hale getirecek olan bütçe sınırı gelecek. Bence F1 daha sağlıklı olacak."

Son olarak Renault ile olan birlikteliği için, “Renault bana çok yatırım yaptı ve şimdi performans gösterme konusunda omuzlarımdaki sorumluluğu hissedebiliyorum. Renault ile olan ortaklığımın iyi çalışmasını istiyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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