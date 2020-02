Ricciardo: "Bu seneye kesinlikle hazırız"

DR: (Seviniyor, havayı yumrukluyor) Benim için bir kupanız var mı? Çok iyi hissettirdi! Evet, sanırım böyle hissetmem için iki durum var. Bir kısmı bunun sadece testler olması ve C5 lastik kullanmamız olmasıydı, ve biliyorum C5 ile tur atan sadece biz değildik, ancak aynı zamanda Lewis de tur attı biliyorum, ancak biliyoruz ki şu an Mercedes kadar hızlı değiliz, bu yüzden ne yaptıklarını bilmiyorum. Onlar kadar hızlı olmamızı isterdim, ancak çok özgüvenli davranmak istemiyorum. P1 için bu kadar heyecanlanmam, ama bunu söylerken C5 ile tur atıp 6.olsaydık bayağı moralim bozulurdu. İyi bir tur atmak her zaman iyi hissettirir. İyi bir lastiği gayet iyi bir şekilde kullandık. Bu yüzden iyi kısımları da var. Ancak sizin de bildiğiniz gibi, bu işi, aldığımız bu sonucun Melbourne'de nerede sıralanacağımıza dair bir anlam ifade etmediğini bilecek kadar uzun süredir yapıyoruz. Ancak buna rağmen hızlı bir tur atmak gayet iyiydi. Şu ana kadar Valtteri geçen hafta 15'li turlar attı, ancak bana göre testlerin en hızlı ikinci turunu atmış olabiliriz. Diyebileceğimiz bir şey var. Her şey iyi gidiyor.



Araçları takip ettiğindeki türbülans geçen seneden kötü mü?

DR: Gelen hava çok kirli. Sanırım doğal olarak şu anda geçen seneden daha hızlıyız, mesela üçüncü virajı kolaylıkla tam gaz geçiyoruz, dokuzuncu viraj turdan tura değişiyor ve tamamen benzin deposuna göre. Bu yüzden evet, bana göre yaratılan kirli hava daha fazla çünkü gittiğimiz hız arttı ve bu yüzden araca daha çok yaklaşabiliyoruz. Kısacası, hala hissedebiliyorsunuz ve ne yazık ki bu kadar fazla yüksek hızlı virajı olan bir pistte, araçları izlemek zor. Kirli havanın daha iyi olduğunu söylemek isterdim ama hayır, kesinlikle değil. Belki geçen seneden biraz daha kötü.



Takım yarışlara tekrardan başlamak konusunda ne düşünüyor?

DR: Bana göre tamamen hazırız. Testteki dayanıklılığımız gayet iyiydi. Biliyorum çünkü birkaç haftalık testlerde, dinamometrede ve Enstone'daki tüm veriler gayet ümitlendiriciydi. Bence hiç olmadığı kadar uzun mesafe kat ettiler, dayanıklılık testinde motor iflas edene kadar çok iyi mesafe kat ettiler. Her şey gayet iyi duruyor. Bence her şey pürüzsüz ilerledi. Sanırım gayet iyiyiz. Umarım yarışmaya başlayabiliriz.



Kimle savaştığınıza göre aracı değiştirecek misiniz?

DR: Sezonun başında bunu yapmayacağız hayır, en azından sezon boyunca bir rekabet olmadığı sürece. Eğer biri beni yarış dışı bırakırsa, o zaman bir sonraki yarışta karşılığını vermek gayet iyi olurdu. Ancak genel olarak hayır. Tabii ki de pozisyon daha önemli. Eğer galibiyet için bir şeyse veya bir podyum, o çok tatlı olurdu. Ve dürüst olacağım, önümüzde olan araçları tanıyoruz, öndekilerin renklerini biliyoruz, ancak mühendis size sürücünün adını söylese bile bazen bilmiyorsun çünkü o sırada çok konsantresiniz ve o moddasınız. Elinizdeki tüm istek, özellikle öndeki kişiyi yakaladığınızda, onu geride bırakma üzerine. O atak modunda olduğunuz sürece ise her şey gayet iyi. Sanırım bir şey değiştirmiyor.



Netflix serisinin 2.sezonu bugün çıkıyor, 1.sezonda Renault'ya geçişin detaylı bir şekilde işlenmişti - sence doğru bir işlenme var mıydı? Netflix ile işler nasıl gidiyor?

DR: Onlardan 1000 güneşin gücü ile nefret ediyorum. Of çekim yapmıyorlarmış, kahretsin. Çok seçiciler! İkinci sezonu daha izlemedim, sadece fragmanını gördüm. Hiçbir kamera arkası görüntüsünü veya onun gibi bir şeyi görmedim, bu yüzden bu hafta sonu ilk kez izleyen biri olacağım. İlk sezonu gayet beğendim. Bence çoğu zaman çok özgün ve doğal çekimler vardı. Tabii ki bazen oturup röportaj da yaptılar, onlar çok planlılar, size pek çok kez sessiz bir odada ihtiyaçları var, ancak her zaman, en azından çoğu zaman, duvardaki bir sinek gibiydiler, ki bana göre ham görüntü almak için en iyi yol bu. Bu sezonu da göreceğiz. Hala ciddi olan oturup konuşma durumları vardı. İlgiyle bekliyorum. Biliyorum ki ilk sezonu çok başarılıydı. Umarım çok çabalamamışlardır, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bana göre insanlar bunu sevdi çünkü doğal duruyor. Umarım hala öyle duruyordur. Ancak göreceğiz.



Son senelerde kerblerin üzerinde gitmek Renault için bir zayıf nokta - istediğiniz alanlarda gelişme şansı yakaladınız mı?

DR: Evet yakaladık, aracın kendisi üstünde çocukların bu gelişimi yaptığını... Araç üstünde çalışanlar... has****** ne söyleyeceğimi unuttum. Bu sene aracı geliştirdiğimiz durumda pek çok konuya odaklandık. Çok detay vermeden anlatacağım, mesela süspansiyon hareket mesafesi veya bunun gibi şeyler pistlerin bombeli kısımlarında bize yardım ediyor. Bu pistte bu durumu anlamak çok kolay değil. Çok düz bir yüzeyi var. Kerbler dümdüz. Melbourne gibi sert ve bombeli bir yere gideceğiz ve böylece durumun düzeldiğini göreceğiz. Sorudan kaçmaya çalışmıyorum, sadece bu pistte anlaşılması kolay bir durum değil. Ancak biliyorum ki takım bu senenin aracına birkaç ek parça ekledi.



1.15'li bir tur zamanı yapabilir miydin? Aracın en çok neresinde çalışmanız lazım?

DR: Benzin seviyesi ile 14'lü bir tur atabilirdim, çünkü 90 kilo benzin sahiptik... Çok cesaretlendirici. Kaç atmıştım ben, 16.2. Her zaman kazanılacak 0.1 saniye vardır, ancak en iyisiyle 16.0, 16.1 olurduk, ancak 0.3 saniye kazanıp 1.15'li bir tur atabileceğimi düşünmüyorum. İlk C5 stintinden ikinciye geçerken 0.2-0.3 saniye civarı kazandım. Belki de başka bir lastik setiyle bir o kadar daha kazanabilirdim. Ancak elimizde olan ile fena olmayan bir şey yaptık. Aracın zayıf yönleri? Bottas'ın geçen hafta attığı turunu izleyerek diyebilirim ki, bunu söylerken asıl karşılaştırma noktam Mercedes, çok fazla arka yol tutuşuna sahipler, ancak önde de buna sahipler, öyle duruyor ki virajlarda çok hızlı olabiliyorlar ve viraja girerken agresif olabiliyorlar. Bence aracımızın genel dengesini geliştirdik. Bana göre arka kısım orta hızlı virajlarda daha iyi hissettiriyor, aynı zamanda virajlardan daha sert bir şekilde de çıkabiliyoruz. Şu anda dayanıklılık gibi şeylerde gayet iyiyiz. Bu durum Renault'nun bu sene geliştirmeye çalıştığı bir şeydi, ve şu an gayet iyi duruyor.