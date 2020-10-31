Ricciardo: "Bu sene attığım en iyi sıralama turuydu"

Ricciardo, Imola'daki sıralamalarda Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin arkasında beşinci oldu.

Pisti çok beğendiğini söyleyen Ricciardo, bu sene birçok kez sıralamalarda son seansa kalsa da bugünkü turunu çok beğendiğini söyledi.

Ricciardo, "Bu sene birçok kez aracı sıralamalarda son seansa taşıdım ancak son seansta ilerledikçe turlarımın hiç bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum."

"Gerçekten bu senenin en iyi turu gibiydi. Üzgünüm, gerçekten biraz tuhaf olabilir ama... Gerçekten çok memnunum. Eğlenceliydi."

"Bu pist muhteşem. Sıralamalar iyi geçmese bile bunu söylerdim. Eğlenceli bir pist ve her zaman sınırdasınız. Kesinlikle son dönemdeki en iyi ve en eğlenceli sıralamalardan birisiydi."

"Hâlâ gülümsüyorum. Çok eğlenceli bir turdu. Turumdan ve sonuçtan çok mutluyum. Bunu bir kenara bırakalım, araçları burada zorlamak çok eğlenceli. Burası ciddi bir pist. Dar, sıkı ve hızlı, hepsinin birleşimi bir pist."

"Şikanlar var ancak bunlar bordürlerde zorlayabileceğiniz tarzda şikanlar. Yarış arabalarıyla nasıl oluyordur bilmiyorum. Bu bordürler arabaları fırlatıyor ve bir karakteristiğe sahipler." dedi.

Ricciardo, son bölümde pit yolunda Max Verstappen'in önüne çıkarıldı ve Red Bull pilotu telsizden, Renault mekanikerinin ne yaptığını sorguladı.

Bu konu hakkında konuşan Ricciardo, "Max'ten özür diledim. Benim hatam değildi ancak Jonny adına özür diledim. Hemen kenara yaklaşarak onun geçmesine izin vermek istedim ancak görünüşe göre onu daha fazla engelledim." dedi.

Ricciardo son olarak, yarışta Gasly'i geçmeye çalışacağını söyledi.

"Hedefimiz Gasly. Startta onu avlayabilirsek dördüncülük için ciddi şansa sahip oluruz. Yarın bunu yapmaya çalışacağız. Bugün ne kadar eğlenceli olduysa, yarın geçiş açısından o kadar zorlayıcı olacak. Burası dar ve takip ederken alternatif çizgi bulmanın zor olduğu bir pist."

"İyi bir sıralama geçirdik. Birinci hedefe ulaştık. Yarın ilk 300 - 400 metrede bunu değerlendirmeye çalışacağız."