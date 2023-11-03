Ricciardo: "Bu kadar rekabetçi hissetmeyeli epey zaman oldu"

Daniel Ricciardo, Meksika'da AlphaTauri ile harika bir performans sergiledi ve takımın bu yılki en iyi sonucunu aldı.

Bu performansla kendisini yeniden bulmuşa benzeyen Ricciardo, formundan memnun olduğunu ancak bunu devam ettirmesi gerektiğini belirtti.

Avustralyalı pilot şöyle konuştu: "Açıkçası bu sporda sonuçlarınızı devam ettirmeniz gerekiyor."

"İyi bir hafta sonu geçirmek güzel ama sadece bir hafta sonu geçirmek yeterli değil. Tabii ki benim için baştan sona güçlü bir hafta sonu geçirmek önemli bir şeydi."

"Son bir ya da iki yıldır mücadele ettiğim bir şeydi. Böyle bir hafta sonu pek geçirmedim. Bu yıl kendimi yeniden bulmam ve insanların dediği gibi eski formumu ya da eski beni bulmaya çalışmamla ilgiliydi."

"Meksika'da da böyle hissettim. Hatta öncesinde bile öyleydi. O haftayla ilgili her şeye çok hazırdım. Mücadeleye hazırdım. Bu yüzden hafta sonu olmasını umduğum her şeyi yapabilmek güzeldi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

En son ne zaman bu kadar rahat hissettiği sorusuna Ricciardo, "Sanırım 1996 yılıydı!" diyerek şaka yaptı ve şöyle devam etti: "Uzun zaman oldu. McLaren'daki her hafta sonu kötü değildi. İyi olanlar da vardı ama muhtemelen daha eskilere gitmem gerekecek. 2022 yerine 2021'e gitmem lazım."

"Yanı epey zaman oldu ama bence baştan sona, benim için nispeten yeni olan bir araçta -bu yılki dördüncü yarış hafta sonum olmasına rağmen- bu hissi oldukça erken yaşamak ve araçta ne istediğimi iyi biliyor olmak harikaydı."

"Meksika'ya girerken ayar açısından birkaç şeyi değiştirdik. Bence bu da istediğim o hissi verdi."

Sıralama turlarında Verstappen'in sadece 0.1 saniye ardında olmasıyla ilgili Ricciardo, "Açıkçası ne söylememi istediğinizi bilmiyorum! Komik bir şey söylemeye çalışacaktım!"

"Elbette havalıydı. Dördüncülük harika bir şey. İlk sıradan sadece 0.2 saniye uzaktaydık ve bu da iyi hissettirdi. Gerçekten rekabetçiydik." dedi.

Sözlerini Brezilya GP'yi yorumlayarak tamamladı: "Meksika her ne kadar olumlu ve harika olsa da, şimdi odağımızı bu hafta sonuna çeviriyoruz."

"İyi bir sonuçla buraya gelmek güzel ama burada sıfırdan başlamak zorundayız... Tek antrenman seansımız var. Sanırım aracı ayarlama konusunda nereden başlayacağımıza dair biraz daha fazla güvenimiz var."

"Burası farklı bir pist, farklı koşullar var. Kendimize güvenle geleceğiz ama kesinlikle ayaklarımız yere basacak."