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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Ricciardo: "Bu kadar geride olmak sinir bozucu"

Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan GP sıralama turlarında bu kadar geride kalmanın 'sinir bozucu' olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, cuma akşamı Cidde'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Q2'de elenerek 14. sıraya yerleşti. 

RB pilotu, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP sıralama turlarında da aynı grid pozisyonunu elde etmişti. 

Günün ardından konuşan Ricciardo, sonuçtan memnun olmadığını açıkça dile getirirken cumartesi günkü yarış için de umutsuz bir tavır sergiledi. 

"Bu çok sinir bozucuydu."

"Sanırım geçen hafta daha çok kendime kızdım çünkü zamanın kısıtlı olduğunu biliyordum. Tabii ki aracımız hiçbir zaman mükemmel olmayacaktı ama geçen haftanın sorumluluğunun bende olduğunu biliyordum."

"Ama bugün... Dürüst olmak gerekirse araç biraz daha gizemliydi diyebilirim. Çok büyük bir önden ya da arkadan kayma sorunu yaşamadım, sadece diğerlerine kıyasla yol tutuşumuz yoktu."

"Kaybettiğimiz tur zamanının nerede olduğunu biliyorum ama bu seansta onu nasıl telafi edebileceğimizi bilmiyorum. Yani çözülmesi gereken bazı şeyler var ama evet, sinir bozucu bir seanstı."

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo Q2'de elenirken, takım arkadaşı Yuki Tsunoda son bölüme kalmayı başardı ve seans bittiğinde 9. sıraya yerleşti. 

Ricciardo takım arkadaşının performansı hakkında, "Bence kesinlikle yakındık ama belli ki o iyi bir iş çıkardı."

"Ama ortada 'Evet, o gerçekten rahattı ve ben değildim' gibi bir şey yok, bence ikimizin de güçlü ve zayıf yönleri var."

"Yine de bu kadar geride olmak sinir bozucu. Bununla birlikte gelen bir hayal kırıklığı var ve 14. olmak puanlar için savaşmamıza yardımcı olmuyor."

"Elbette geliştirebileceğim bazı yerler var, mükemmel olduğumu söylemiyorum. Ama bugün temelde geçen haftaya kıyasla kesinlikle daha fazla şeyin ters gittiğini hissettim." 

"Şu anda yarışı düşünmek de gerçekten zor. Eğer bugün gösterdiğimiz tempoyu gösterirsek, o zaman başarmak istediğimiz şeyleri başaramayız."

"Moral bozmak istemiyorum ama gerçekçi olmamız gerektiğini de düşünüyorum, bence bu sebeple yarış hakkında olumlu düşünmek için erken." yorumlarında bulundu.

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