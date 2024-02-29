Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"

Bu sezon Red Bull, RB ile (eski adıyla AlphaTauri) daha yakın bir işbirliğinde bulunmaya karar verdi.

Buna rağmen, RB01 geçen yılın şampiyonluk kazanan RB19'unu birebir kopyalayan bir araç değil.

Ricciardo da aracın Red Bull'un sonuçlarını taklit etmesini beklemiyor ve bu sezon büyük kazanımlar olmayacağı konusunda kararlı.

"Cevabımızı 48 saat içinde alacağız ama sanırım bazı insanlar geçen yılki Aston'a ya da birkaç yıl önceki pembe Mercedes'e benzeyeceğimizi düşünüyor."

"Kendimi şaşırtmayı ve podyum için mücadele etmeyi çok isterdim ama hafta sonu sonucunu gördüğümüzde insanların sakinleşeceğini söyleyebilirim."

"Açıkçası kullanmamıza izin verilen bazı bileşenler var ama bu bazı insanların düşündüğü ya da umduğu seviyede değil."

RB takımı testlerden bu yana rakipleri tarafından konuşuluyor ve pek çok kişi kış boyunca en çok gelişme gösteren takım olarak bu sezon orta sıralarda yer alabileceklerine inanılıyor.

Bu konu hakkında Ricciardo şunları söyledi: "Bunu zaman gösterecek ama açıkçası ben öyle düşünmüyorum."

"Testlerden sonra liderlerle aramızdaki fark hakkında biraz fikir sahibi olduğumuzu söylemek istiyorum; birkaç onda birlik bir fark var diyebilirsiniz ama yine de bence fark oldukça büyük."