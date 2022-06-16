Ricciardo: "Brown'ın sözleri bir iltifat gibi"

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Son haftalarda Daniel Ricciardo'nun McLaren'daki geleceği epey tartışma konusu oldu çünkü Avustralyalı pilot, takımdaki ikinci yılına girmesine rağmen istikrarlı şekilde iyi performans göstermekten çok uzakta.

Bazı hafta sonları iyi olsa da beklentilerin uzağında kalan Ricciardo'nun formu, takım CEO'su Zak Brown tarafından da eleştirilmişti.

Brown, Ricciardo'nun formunun beklentileri karşılamadığını fakat durumu toparlamak için birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Ayrıca sözleşmesinde bir erken fesih maddesi olabileceğini de ekledi.

Bakü'de Norris'in önünde finiş gören Ricciardo, eleştiriler karşısında ne düşündüğü sorusuna yanıt verdi.

PA'ya konuşan Ricciardo, "Takımın beni önemsediğini ve benim için endişe duyduğunu biliyorum. Benden yeteneklerim ve ortaya koyabileceklerim doğrultusunda performans göstermemi bekliyorlar, ki haklılar."

"Durumun benim için nasıl gittiğinin gayet farkındayım ve Zak Brown'ın sözlerini bir bakıma üstü kapalı bir iltifat olarak görüyorum. Çünkü o da benim bundan daha iyi performans gösterebileceğimi biliyor."

"En büyük eleştirmenim her zaman kendim oldum. Bu yüzden de bunu kişisel bir şey olarak algılamıyorum."

"Biraz baskı her zaman iyidir. Bu beni bitirecek ya da üzebilecek bir şey değil." dedi.