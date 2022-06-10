Ricciardo, Brown ile konuştuğunu ve güvence aldığını söylüyor

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İyi bir sezon geçirmeyen Ricciardo'nun McLaren koltuğunu kaybedebileceği yönünde spekülasyonlar son günlerde hızını arttırmış vaziyette. Bu durumun ortaya çıkmasında McLaren CEO'su Zak Brown'ın "Ricciardo'nun elde ettiği sonuçların beklentileri karşılamadığını ve sözleşmesinde birtakım mekanizmalar bulunduğunu" söylemesinin de payı büyük.

2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 8 kez yarış galibinin takımdaki geleceğinin net olmadığını söylemek mümkün, ancak Ricciardo, Monako'dan bu yana Brown'la olan sorunları netleştirdiğini ve gelecek planlarında herhangi bir değişiklik olmayacağına dair kendisine güvence verildiğini söyledi.

Bununla birlikte Ricciardo, koltuğunun güvende olduğundan emin olmasına rağmen, hiçbir şekilde sonuçlarından memnun olmadığını da ekledi.

Ricciardo, "Kesinlikle hayır. Sezonun başlarında bir güvenceye sahip olmak rahatlatıcı, ancak bu rahatlık asla ve asla memnuniyetle karıştırılmamalı."

"Bu kadar basit. Daha iyi sonuçlar elde edebileceğimi biliyorum, bu nedenle daha iyi sonuçlar elde etmek ve başarının tadını takımla çıkarmak istiyorum."

"Dolayısıyla 13. sırada bekleyip bununla ilgili rahat veya mutlu hissedemem, hem de hiç." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, Brown'ın yaptığı yorumlara rağmen, kendisi ve patronlarının 2023'e kadar işleri yoluna koymak tamamen aynı fikirde olduklarını söyledi.

Motorsport.com tarafından basında çıkan spekülasyonların ardından Brown'la konuşup konuşmadığı sorulduğunda Ricciardo, "Konuştuk ve arayı kapattık. Daha fazla detaya girmeye gerek yok."

"Bazen -ki bu durumun suçlularından biri benim- medyada yazılıp çizilenlere çok takılıyoruz ve olanlara anlam vermekte zorlanıyoruz. Ama ilerlemeye devam edeceğiz."

"Takımla sözleşmem gelecek yılın sonuna kadar devam ediyor. Kendimi tamamen buna adamış durumdayım."

"Sadece piste çıkmalı ve yetenekli olduğumu, iyi yarışlar çıkarabileceğimi göstermeliyim. Takımın tam desteğine sahip olduğuma ve birlikte başarılı olmak istediğimize gerçekten inanıyorum."

"Sanırım bu kadar uzun süredir sporun içinde olduğum için medyaya karşı biraz bağışıklık kazanmış olabilirim."

“Bazı şeylerin bağlamdan çıkarıldığını biliyorum. Bu yüzden yazılanları okumak ve anlamlandırmak için çaba göstermeyi pek sevmiyorum Günün sonunda gerçekleri ve takımla aramdakileri bilen kişi benim."

"Dolayısıyla kendimi kaptırmamaya çalışıyorum ve bugünlerde çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum." dedi.