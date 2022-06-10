Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Azerbaycan GP 1. antrenman: Perez, Leclerc'in 0.1 saniye önünde en hızlısı Sonraki / Perez: "Kontratı erkenden yenilemek, gereksiz baskıyı azaltıyor"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ricciardo, Brown ile konuştuğunu ve güvence aldığını söylüyor

Daniel Ricciardo, McLaren CEO'su Zak Brown ile konuştuğunu ve koltuğunu koruyacağına dair güvence aldığını söylerken, sonuçlardan memnun olmadığını da bir kez daha dile getirdi.

Ekleyen:
Ricciardo, Brown ile konuştuğunu ve güvence aldığını söylüyor
Haberi dinle

İyi bir sezon geçirmeyen Ricciardo'nun McLaren koltuğunu kaybedebileceği yönünde spekülasyonlar son günlerde hızını arttırmış vaziyette. Bu durumun ortaya çıkmasında McLaren CEO'su Zak Brown'ın "Ricciardo'nun elde ettiği sonuçların beklentileri karşılamadığını ve sözleşmesinde birtakım mekanizmalar bulunduğunu" söylemesinin de payı büyük.

2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 8 kez yarış galibinin takımdaki geleceğinin net olmadığını söylemek mümkün, ancak Ricciardo, Monako'dan bu yana Brown'la olan sorunları netleştirdiğini ve gelecek planlarında herhangi bir değişiklik olmayacağına dair kendisine güvence verildiğini söyledi. 

Bununla birlikte Ricciardo, koltuğunun güvende olduğundan emin olmasına rağmen, hiçbir şekilde sonuçlarından memnun olmadığını da ekledi.

Ricciardo, "Kesinlikle hayır. Sezonun başlarında bir güvenceye sahip olmak rahatlatıcı, ancak bu rahatlık asla ve asla memnuniyetle karıştırılmamalı."

"Bu kadar basit. Daha iyi sonuçlar elde edebileceğimi biliyorum, bu nedenle daha iyi sonuçlar elde etmek ve başarının tadını takımla çıkarmak istiyorum."

"Dolayısıyla 13. sırada bekleyip bununla ilgili rahat veya mutlu hissedemem, hem de hiç." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo, Brown'ın yaptığı yorumlara rağmen, kendisi ve patronlarının 2023'e kadar işleri yoluna koymak tamamen aynı fikirde olduklarını söyledi.

Motorsport.com tarafından basında çıkan spekülasyonların ardından Brown'la konuşup konuşmadığı sorulduğunda Ricciardo, "Konuştuk ve arayı kapattık. Daha fazla detaya girmeye gerek yok."

"Bazen -ki bu durumun suçlularından biri benim- medyada yazılıp çizilenlere çok takılıyoruz ve olanlara anlam vermekte zorlanıyoruz. Ama ilerlemeye devam edeceğiz."

"Takımla sözleşmem gelecek yılın sonuna kadar devam ediyor. Kendimi tamamen buna adamış durumdayım."

"Sadece piste çıkmalı ve yetenekli olduğumu, iyi yarışlar çıkarabileceğimi göstermeliyim. Takımın tam desteğine sahip olduğuma ve birlikte başarılı olmak istediğimize gerçekten inanıyorum."

"Sanırım bu kadar uzun süredir sporun içinde olduğum için medyaya karşı biraz bağışıklık kazanmış olabilirim."

“Bazı şeylerin bağlamdan çıkarıldığını biliyorum. Bu yüzden yazılanları okumak ve anlamlandırmak için çaba göstermeyi pek sevmiyorum Günün sonunda gerçekleri ve takımla aramdakileri bilen kişi benim."

"Dolayısıyla kendimi kaptırmamaya çalışıyorum ve bugünlerde çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Azerbaycan GP 1. antrenman: Perez, Leclerc'in 0.1 saniye önünde en hızlısı
Önceki haber

Azerbaycan GP 1. antrenman: Perez, Leclerc'in 0.1 saniye önünde en hızlısı
Sonraki haber

Perez: "Kontratı erkenden yenilemek, gereksiz baskıyı azaltıyor"

Perez: "Kontratı erkenden yenilemek, gereksiz baskıyı azaltıyor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Ricciardo: "Bir parçam, hakkımdaki spekülasyonları çok seviyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Ricciardo: "Bir parçam, hakkımdaki spekülasyonları çok seviyor"

Ricciardo, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak istiyor Azerbaycan GP
Formula 1

Ricciardo, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak istiyor

Webber: "Red Bull sorunlar yaşasa da hep doğru olanı yapıyor" Azerbaycan GP
Formula 1

Webber: "Red Bull sorunlar yaşasa da hep doğru olanı yapıyor"

Son Haberler

Hamilton: "Bugünü en kötü etkileyen şey dalgalanmaydı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bugünü en kötü etkileyen şey dalgalanmaydı"

Alonso: "Hızlıyız fakat gelişmeye devam etmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Hızlıyız fakat gelişmeye devam etmeliyiz"

Sainz, Red Bull ile "zorlu bir mücadele" bekliyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, Red Bull ile "zorlu bir mücadele" bekliyor

Leclerc: "Lastik aşınması ve yarış tempomuz gayet iyi"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Lastik aşınması ve yarış tempomuz gayet iyi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.