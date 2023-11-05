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Ricciardo, "1. virajda geçmemeyi" teşvik eden DRS noktalarından şikayetçi

Daniel Ricciardo, Brezilya Grand Prix sprintinde Carlos Sainz'i hatalı sollama girişimlerinin ardından Interlagos'un DRS yerleşimi nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc, 24 turluk sprintin başlarında Ferrari'nin soğutma konusunda çok agresif davranması nedeniyle lift and coast yapmak (ayaklarını gazdan erken çekmek) zorunda kaldılar ve bu da Sainz'i sekizincilik mücadelesinde Ricciardo'ya karşı savunmasız bıraktı.

Sainz'ın arka kanadına 10 turdan fazla baktıktan sonra, Ricciardo DRS kullanarak Ferrari'yi 1. virajda iki kez geçti, ancak İspanyol sürücü daha sonra arka düzlükte Senna S'inden daha iyi bir çıkış yaparak ve DRS'yi kullanarak karşı atak yaptı.

Ricciardo, Sainz ile yarışın başındaki mücadelesi hakkında "Kesinlikle sıkıcı bir yarış değildi, bu yüzden eğlence kutumun bir kısmı doldu, ancak hayal kırıklığı kutum da çok dolu."

"Açıkçası puan için hızım vardı ve Carlos'u her geçişimde onlara 2. viraj için DRS veriyorsunuz. Onu geçtim, işi bitirdiğimi hissettim ve sonra DRS açıkken ona el salladım."

"Her zaman oradaydı ama bu DRS tespit noktası biraz sinir bozucu görünüyor çünkü sizi 1. virajda geçmemeye teşvik ediyor."

"Yarın stratejik olarak daha iyi hamleler yapıp yapamayacağımı göreceğim. Ancak [1. virajda] arkasında kalırsam asla geçemeyeceğimi hissettim, bu yüzden bunu başarmak zorundaydım." dedi.

Daha da kötüsü, ikinci başarısız sollama denemesi onu McLaren'den Oscar Piastri'ye karşı savunmasız bıraktı ve 8. virajda pozisyonunu kaybetti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Ricciardo daha sonra 4. virajda Sainz ile aynı taktiği kullanmak için Piastri'nin arkasına geçmeye karar verdi, ancak 3. virajın sola dönüşünde yeterince yakın kalabilecek çekişe sahip değildi.

Sonunda ana düzlükte daha önceki bir hamleyle McLaren'i tekrar geçti, ancak yine de dokuzuncu oldu ve puan alamadı.

Ricciardo, "Bir turda, daha iyi bir çıkış elde etmek için geri çekilip 2. virajda çizgimi korumaya çalıştım ama işe yaramadı. Çekiş gücüm yoktu."

"Oscar'a beni içeriden yakalaması için yeterli alan bırakarak, 'Hadi dostum. Bunun olmasına izin verme' dedim."

"Onu geri aldım ve sonra birkaç tur kala önümüz boşken hızımızı geri almayı başardık, Carlos'u yakaladık. Ama onu geçmek için bir tura daha ihtiyacımız vardı." dedi.

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda da Leclerc'i geçemediği aksiyon dolu bir yarış geçirdi ancak aşınmış lastiklerle sıralamada gerileyen Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı yakalamayı başardı.

Altıncı sırayı alan AlphaTauri, takımlar şampiyonasında Alfa Romeo'nun üç puan önüne geçti ve yedinci sıradaki Williams'ı yakalama yolunda bir adım daha atmış oldu.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Tsunoda, "Gösterdiğimiz tempo benim için büyük bir sürpriz oldu. Düne kıyasla daha hızlı olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Hatalarla dolu bir Meksika Grand Prix'sinin ardından Tsunoda, Leclerc ve Hamilton'la yarışırken geçen hafta Piastri'yle yaptığından çok daha fazla sabır göstererek çok daha iyi bir yarış tekniği sergiledi.

Tsunoda, "Muhtemelen önceki yarışlardan daha sabırlıydım, özellikle de Charles'ın arkasındayken."

"Lewis'i geçmeye çalışırken de fazla zorlamadım, bu benim için iyiydi. Meksika'yı hatırladım ama bugün yarış tekniğinden oldukça memnunum." dedi.

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