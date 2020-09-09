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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Bottas’ın Monza’daki hız eksikliğine şaşırmış

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Ricciardo, Bottas’ın Monza’daki hız eksikliğine şaşırmış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Renault F1 sürücüsü Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas’ın İtalya Grand Prix’sinde hız anlamında zorlanmasına şaşırdığını söyledi.

Ricciardo, Monza yarışının startında Bottas’ı geçti ve güvenlik aracı periyoduna kadar önünde yer aldı. Ancak pit stoplarda yer değiştirdiler.

Sonrasında Mercedes sürücüsünü takip eden Ricciardo, yarışı altıncı sırada tamamladı.

Yarış sonrasında Bottas, özellikle sağa dönülen virajlarda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bu konuda Ricciardo, “Valtteri, normalde oldukları kadar hızlı görünmedi. İlk turda onu geçtim ve kısa süre sonra beni geçmesini bekledim ancak geçmedi. Ve bir noktada arayı açtığımı düşündüm.”

“Bu hafta sonu yavaş olmadığımızı biliyorum. Ancak elbette bir Mercedes değiliz. Bu yüzden biraz şaşırdım.”

“Ve ikinci bölümde pist üstü pozisyonu olarak önümdeydi ve Ascari’de kesinlikle birkaç hata yaptı.”

“Ancak dürüst olmak gerekirse, benim de zorlandığım bir yer vardı. Bu yüzden hatalarından faydalanamadım, ancak onun da zorlandığını görebiliyordum.”

“Ama bir Mercedes’e göre aşırı hızlı gibi görünmedi.” dedi.

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Ricciardo, yarışı AlphaTauri, Racing Point ve McLaren’ın podyumda tamamladığı göz önüne alındığında, güvenlik aracı ve kırmızı bayrağın Renault’nun lehine olmadığını belirtti.

“Yarıştan kesinlikle keyif aldım, çoğu zaman kendimi en iyi pozisyona soktuğumu hissettim. Ancak şartlar uymadı. Şartların uymadığı tek kişi de ben değildim, bu yüzden ağlayacak değilim.”

“Ancak elbette güvenlik aracı ve kırmızı bayraktan zarar görenlerden biri bendim. ‘Bunlar olmasaydı ne olurdu’ diyebileceğimiz yarışlardan biriydi. Ancak sonuç olarak, yarışlar böyledir ve bunun üzerinde kafa yoramayız.”

“Esteban ile altıncı ve sekizinci olmak ve buna rağmen takımlar şampiyonasında puan kaybetmek, bir takım olarak bizi üzüyor, çünkü normalde iyi bir hafta sonuydu.”

“Ancak şansın bizim yanımızda olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Durum bu.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Adam Cooper

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