Ricciardo: "Bir parçam, hakkımdaki spekülasyonları çok seviyor"

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İlk yedi yarış geride kalırken, Ricciardo için bir kez daha işler hiç iyi gitmiyor. Şu ana kadar yalnızca iki yarıştan puan alabilen ve şampiyonada takım arkadaşının bir hayli gerisine düşen Avustralyalı, McLaren CEO'su Zak Brown tarafından da ciddi şekilde eleştirilmiş, hatta Ricciardo'nun sözleşmesinden bahseden Brown "birtakım mekanizmalara sahip olduklarını" belirtmişti.

Bu da doğal olarak önemli spekülasyonları beraberinde getirdi, söylentilerin ortak noktası ise Ricciardo'nun koltuğunu kaybedebileceği ve koltuksuz kalabileceği şeklinde.

Ancak takımla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Ricciardo hiçbir spekülasyonu ciddiye almıyor, hatta bu spekülasyonları "motive olmak için kullandığını" belirtiyor.

Ricciardo, "İşin gerçeği şu ki, bir parçam bu tür spekülasyonları çok seviyor. Spora dair sevdiğim yönlerden biri de beni bir şeylerin üstesinden gelmeye zorlaması. Her zaman spotların altında olacaksınız ve her zaman üstünüzde belli bir baskı olacak."

"Bu koşullar altında başarılı olduğunuzda ise çok güçlü ve ödüllendirilmiş hissediyorsunuz. Ortada bariz bir gevezelik ve gürültü dönüyor, bunun farkındayım. Ancak bu benim için insanlara, en önemlisi de kendime halen başarılı olabileceğimi göstermek için bir fırsat."

"Halen başarılı olabileceğimden hiç şüphem yok, dolayısıyla insanların konuşmasıyla ilgili bir sorunum yok -nitekim bu yıl gerçekten muhteşem bir şey yapmadım. Ama derinlerde halen neler yapabileceğimi biliyorum ve en kısa sürede bunu göstermek için sabırsızlanıyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Ricciardo her ne kadar Monako'da istediğini alamasa da, Bakü onun için kırılma noktası olabilecek bir diğer yarış, nitekim Avustralyalı pilot bu pistte galibiyete ulaşabilen beş pilottan birisi. 2017'de 10. sırada başladığı kaotik yarışta galibiyete uzanan ancak sonraki senelerde bu pistten genel olarak hayal kırıklığıyla ayrılan Ricciardo, hem Bakü'deki, hem de genel olarak 2022 sezonundaki kötü şansını geri çevirmeyi umuyor.

Güçlü bir sonuç elde edip edemeyeceği sorulan Ricciardo, "Bu mümkün. Böyle düşünüyorum çünkü hem yarışta, hem de oldukça önemli olan sıralama turlarında oldukça iyi bir iş çıkaracak potansiyelimiz var. Diğer cadde pistlerinden farklı olarak burası geçiş fırsatı sunan bir cadde pisti ve yarış temponuz yüksekse iyi sonuçlar elde edebilirsiniz."

"Burada çok daha fazla fırsat olduğunu söyleyebilirim, sadece bu bile iyimser olmama yetiyor. Bu yıl için bir tahmin yapmak çok zor, ancak kesinlikle iyi bir araca sahip olacağımıza inanıyorum.” dedi.