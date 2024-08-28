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Formula 1 Hollanda GP

Ricciardo: "Bir günüm harika geçiyor, diğer gün b*k gibi"

Daniel Ricciardo'nun şu anda RB F1'de yaşadığı iniş çıkışlardan rahatsız.

Ezel Tan
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo için 2024 sezonu bazen iyi bazen de kötü geçiyor; bazı hafta sonları puan savaşı veren Ricciardo, diğer yarışlarda aynı performansı göstermekte zorlanıyor.

Geçen hafta sonu Hollanda'da iyi bir yarış çıkarıp 11. sıraya kadar çıkan Ricciardo, damalı bayrağı takım arkadaşının 5 sıra önünde gördü.

Fakat kimse Ricciardo'nun bu performansı ne kadar daha devam ettirebileceğini bilmiyor.

Ricciardo, performanstaki dalgalanmayla ilgili şöyle diyor: "Bu gerçekten kolay bir durum değil."

"Bir günden diğerine her şey değişiyor: Kendinizi kötü hissettiğinizde, belki hayatınıza tutunmaya çalışıyormuş gibi değil ama kendinizi kötü hissediyorsunuz. 24 saat sonra da 'Tamam, geri döndüm, her şey yolunda' diyorsunuz."

“Aynı seviyede kalmak ve aynı güveni korumak için elimden geleni yapıyorum ama yine de tutarsız gidiyor."

"Şimdi gülüyorum çünkü dün çok berbattı."

“Yaşlandığımı biliyorum ve dışarıdan bakıldığında bu insanlar için kolay bir bahane ama bu tutarsızlıklardan bazılarının yaşlandığım için olmadığını biliyorum."

"Bazen biraz daha fazla çaba harcamam gerektiğini hissediyorum."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo hâlâ Formula 1’de üst düzey performans sergileme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor.

"Bunu kaybetmediğimi biliyorum, sadece biraz daha fazla çalışmam gerekiyor."

"Hâlâ içimde buna sahip olduğumu biliyorum, bu yüzden bu durum beni biraz rahatsız ediyor."

"Yine de bu sporu seviyorum ve hâlâ buraya çok değer veriyorum, bu yüzden her şeyin yoluna gireceğine eminim."

Ricciardo, mevcut durumun McLaren'da çalıştığı ve sürekli olarak iyi performans göstermekte zorlandığı dönemden farklı olduğunu da kabul ediyor.

"Ordayken kendime olan güvenimi kaybettim ve olumsuz bir döngüye girdim."

"Artık kesinlikle böyle hissetmiyorum. Bu noktadan sonra ne olursa olsun - spora ne zaman veda edersem edeyim - o zamanki hislerime sahip olmayacağım."

"O zamanlar kesinlikle farklı durumdaydım. Şu anki iniş ve çıkışlar, birkaç yıl önceki iniş ve çıkışlardan farklı.”

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