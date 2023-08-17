Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor
AlphaTauri Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, McLaren'deki sorunlu dönemine kıyasla sürüş stiliyle ilgili ayrıntılara boğulmak istemediğini söylüyor.
Ricciardo'nun üç yıllık McLaren sözleşmesi, Avustralyalı pilotun araca uyum sağlamakta zorluk yaşamasının ardından bir yıl erken sona erdi.
Ricciardo, 2021 İtalya Grand Prix'sinde sürpriz bir galibiyet almasına rağmen, Woking'deki iki sezonu boyunca sürekli olarak takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kaldı.
Bunun ardından Ricciardo, önceden ana pilot olarak yer aldığı Red Bull'a yedek ve test pilotu olarak geri döndü. Bu geri dönüş, Avustralyalı pilota AlphaTauri'de tam zamanlı bir koltuğun kapılarını açtı.
Ricciardo, AT04 aracında hâlâ adapte olması gereken şeyler olduğunu belirtse de, McLaren'de yaşadıklarını tekrar etmeyeceğine yemin etti.
Ricciardo'nun McLaren'de sürüş stilini değiştirme çabaları, Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre onu Red Bull simülatöründe 'tanınmaz' hale getirdi. Ricciardo sonraki sürüşlerde ve Silverstone lastik testinde kendine olan güvenini yeniden inşa etmek zorunda kaldı.
Ricciardo'ya AlphaTauri'de hızlanmak için McLaren'de olduğu kadar derine inmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda Ricciardo şu yanıtı verdi: "Bu kadar detaya bir daha girmek istemiyorum."
"McLaren'deki ilk yılımda bile, yaz tatilinde muhtemelen çok fazla detaya girdiğimizi öğrendim. Yaklaşımımızı biraz değiştirmemiz gerekiyordu."
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Photo by: Red Bull Content Pool
"Her şeyin yolunda gitmesi herkesin yararınaydı ama bunun benim için işe yaramadığını fark ettiğimi hissettim. Geriye dönüp baktığımızda muhtemelen çok fazla şey yaptık ama belki bu başka bir pilot için işe yarıyordur, o yüzden olan oldu."
Ricciardo, Faenza takımına döndüğünde doğal sürüş stilini kullanabildiğini ve rakiplerinin çoğuna kıyasla aerodinamik yükten yoksun olsa da AlphaTauri'yi kendisine daha uygun bulduğunu söyledi.
Ricciardo, Motorsport.com'un AlphaTauri AT04'ün eski McLaren'ına kıyasla nasıl olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Aracı biraz daha fazla hissettim. İlk turda, beklediğim ya da hoşuma giden geri bildirimleri aldığımı hissettim, bu yüzden önemliydi."
"Belki de üzerinde çalışmam gereken ve hislerimle tam olarak örtüşmeyen şeyler bulacağım, bu yüzden karşıma zorlukların çıkmasını bekliyorum."
"Ancak ilk izlenimim bana biraz daha tanıdık bir his verdiğiydi. Bu da önemli çünkü böyle bir şey hissetmeyi umuyordum."
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