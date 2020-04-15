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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bianchi, Leclerc'in ulaştığı hedeflere ulaşmış olurdu"

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Ricciardo: "Bianchi, Leclerc'in ulaştığı hedeflere ulaşmış olurdu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Nis 2020 11:43

Daniel Ricciardo'ya göre Jules Bianchi, Formula 1 tarihinin en az hafife alınmış pilotlarından biriydi ve Fransız pilot, Charles Leclerc'in şu anda Ferrari'de ulaştığı başarılara ulaşabilirdi.

Bianchi, İtalyan takımın sürücü akademisinin demirbaşlarından birisiydi ve gridin arkalarında bulunan Marussia takımı ile gösterdiği performans sonrasında, gelecekte Ferrari'de yarışması bekleniyordu.

Bianchi, Marussia'nın 4 senelik tarihindeki ilk puanlarını 2014 Monaco Grand Prix'sinde almıştı. Yarışı dokuzuncu tamamlayan Fransız pilot, F1 tarihinin en iyi "zayıf takım" performanslarından birini göstermişti.

Ancak Bianchi'nin kariyeri, Suzuka'da yaptığı kaza sonrasında yaşadığı kafa yaralanmaları sebebiyle kısa kesildi. Fransız pilot, yaraları sebebiyle 25 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Renault F1 sürücüsü Daniel Ricciardo, Twitter'a "Dan'in Günlüğü" başlığı altında yaptığı paylaşımda yarıştığı en hafife alınmış 5 pilotu seçti ve bu isimlerin arasında Bianchi de bulunuyordu.

Ricciardo şunları söyledi: "Jules hafife alınan bir pilot olarak görülmüyordu, ancak onu hiçbir zaman iyi bir araçta göremedik ve belki de bu yüzden insanlar onun ne kadar iyi olabileceğinin farkında olamadılar."

"Onun Marussia ile Monaco 2014'te yaptığı sürüş aklınıza geliyor, takımın ilk puanlarını almıştı. Monaco, aynı Macau'da da olduğu gibi, şans eseri bir sonuç alınacak bir yarış değil. Kesinlikle hak edilmiş bir sonuçtu."

Ricciardo'ya göre Leclerc'in Ferrari'de aldığı sonuçlar - Scuderia ile ilk sezonunda iki galibiyet alması ve dört kez dünya şampiyonu olan takım arkadaşı Sebastian Vettel'i yenmesi - Bianchi'nin de takım ile alabileceği sonuçlardı. 

Leclerc ve Bianchi çok yakın iki arkadaştı. Bianchi, Leclerc'in vaftiz babasıydı ve onun hocası durumundaydı. Leclerc'in Maranello'daki Ferrari fabrikasına yaptığı ilk ziyaret, Bianchi'nin Ferrari ile yaptığı sürücü akademisi görüşmesi ile beraber olmuştu.

Ricciardo yazısına şöyle devam etti: "Bu hikayeyi üzücü yapan bir kısım da bu, çünkü Bianchi çoktan üst seviye bir takıma gitmiş ve yarış kazanmış olurdu."

"Pek çok yönden Charles'ın yaptığı pek çok şeyin, Jules'un çoktan yapmış olabileceği şeyler olduğuna inanıyorum."

"Sanki Charles, Jules'ün gecikmiş bir versiyonu gibi. Onun yaşadığı başarıları, daha geç bir zamanda yaşıyor sadece."

Ricciardo'nun Bianchi ile ilk tanışması, ikilinin junior kategorilerde tanışması ile oldu. Avustralyalı pilota göre Bianchi, kendini hemen diğer sürücülerden ayırmıştı.

"Karting zamanlarımızda yenmemiz gereken sürücü Jules'dü." diyen Ricciardo ekledi: "Viareggio, İtalya'da bulunan Formula Medicine antrenmanlarında tanıştık ve her ne kadar hepimiz 17 yaşımızda olsak da, orada bulunan herkes ona, çoktan F1 sürücüsü olmuş biri gibi davranıyordu."

"Onunla tanışma fırsatı buldum ve arkadaş olduk. Daha sonrasında da kim olduğunu gördüm ve ben Avrupa'ya gelmeden önce neler yaptığı ile ilgili fikir sahibi oldum."

Bianchi'nin yanında Ricciardo, en hafife alınan rakiplerinin Marcus Ericsson, Roberto Merhi, Vitantonio Liuzzi ve Jenson Button olduğunu söyledi.

 

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Editör Luke Smith

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