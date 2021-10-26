Ricciardo: "Beşincilik Austin için iyi bir sonuç"

Daniel Ricciardo, Ferrari'nin daha güçlü göründüğü Austin'de Charles Leclerc'in gerisinde beşinci oldu ve iki Ferrari'nin arasına girmeyi başardı.

Bu, şampiyonada Ferrari ile üçüncülük savaşı veren McLaren için oldukça değerli bir sonuç oldu.

Ricciardo, "Bazen yarış içerisinde her şey çok düz gidiyormuş gibi geliyordu ancak bazen ilginç hale geldi. İlk tur çok eğlenceliydi. Başlangıçta Carlos Sainz'in önüne geçtim ama 7. virajın dış kısmından güzel bir geçiş yaparak pozisyonunu geri kazandı, yine de 17. virajın iç kısmından onu tekrar geçmeyi başardım."

"Aynı turda üç kez yer değiştirdik ve bu harikaydı! Fakat benim için ilk beşe girmek çok önemliydi. Aynı zamanda Charles Leclerc'in temposu, Ferrari'nin bugün bizden daha hızlı olduğunu ve ona yetişemediğimizi gösterdi."

"Bunun üzerinde çalıştığımız açık ama en az bir Ferrari sürücüsünün önüne geçmeyi başarmış olmamız güzel." dedi.

Ricciardo, yarış içerisinde, lastikleri hayatta tutmakta zorlandığını söylüyor.

"Yarış boyunca lastikleri iyi durumda tutmak çok zordu. Yeni bir lastik seti ile piste çıktığınızda, başlangıçta mükemmel çekiş sağlıyor, ancak hemen zorlamaya başlarsanız, çabucak hız kaybediyorlar. Bu yüzden yarış içerisinde tam güçle zorlamanın imkansız olduğu hissi vardı. Lastikler izin verdiği ölçüde zorladığımızı söylemeliyim."

"Bazı turlarda zorlayıp zorlamama konusunda tereddütteydim, ancak Carlos beni yakalayıp zorlamaya başladığında, başka seçeneğim kalmamıştı. Çok zorlamak zorunda kaldım ve sonunda lastikler tamamen bitmişti."

"Fakat bu pistte yarışmak bana zevk veriyor! Buraya gelir gelmez ilham alıyorum ve bunun neyle bağlantılı olduğunu dahi açıklayamıyorum. "

Ricciardo, böyle zor bir hafta sonunda Ferrari'yi geride bıraktıkları için mutlu olduğunu da ekledi.

"Gerçekten mutluyum. Dediğim gibi bugün Ferrari'den daha hızlı değildik. Bu yüzden onlardan birini geçtiğimiz için mutluyum. Birkaç tur boyunca oldukça sert savunma yapmak zorunda kaldım ve bu yüzden onu arkamda tuttuğum için mutluyum."

"Zor bir yarıştı ve bence her ne kadar elimde tutması zor olsa da beşincilik gerçekten iyi bir sonuç. Bunlar iyi puanlar."