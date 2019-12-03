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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Ricciardo: “Beşinciliği kaybetseydik, yumruk yemiş gibi olurduk”

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Ricciardo: “Beşinciliği kaybetseydik, yumruk yemiş gibi olurduk”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Ara 2019 10:08

Daniel Ricciardo, Renault takımlar şampiyonasındaki beşinciliği kaybetseydi yumruk yemiş gibi olacaklarını söyledi.

Fransız üretici, Abu Dhabi Grand Prix’sine takımlar şampiyonasındaki beşinciliği korumak için gelmişti.

Toro Rosso sürücüsü Daniil Kvyat yarışı iki Renault’nun önünde bitirse de, bu sonuç Renault’yu geçmelerine yetmedi.

Yarışı Kvyat’ın iki sıra gerisinde 11. tamamlayan Ricciardo, yılın bir başka hayal kırıklığıyla bitmemesinin önemli olduğunu düşünüyor.

Hafta sonundaki hedefe ulaşmanın önemi sorulduğunda Ricciardo, “Eğer geçilseydik karnımıza yumruk yemiş gibi olurduk.”

“Finansal olarak bunun büyük bir darbe olduğunu biliyorum. Ve bu ayrıca motivasyon kaybına da neden olur.”

“Bunu pozitif olarak görüp, ‘Evet çocuklar, ucuz atlattık. Gelecek sene her şeyi halledip güzel işler yapalım ***!’ diyebiliriz.”

“Sert lastik yarışımı öldürdü. Biliyorsunuz, bu lastikte pek hızımız yok. Bu şekilde olacağını bir sürücü olarak direkt anlıyorsunuz.”

“Bazen beş veya yedi tur boyunca test yapıyoruz, ancak aracın nasıl olacağını anlamak için bir çıkış turu atmaya ihtiyacınız var ve ben durumu, sert lastiklerdeki çıkış turunda 8. viraja kadar anlamıştım.”

“İçimden bir ses, bunun çok b*ktan bir bölüm olacağını söyledi. Ancak bunu direkt olarak telsizden söylemedim. Daha ilk turdan olumsuz olmak istemedim. Ancak birkaç tur sonra, ‘Çocuklar, hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz.’ dedim. Daha sonra ikinci piti yaptık. Yumuşak hamur çok daha iyiydi, ancak sanırım biraz geç olmuştu.”

“Sert hamurun neden çalışmadığını çözmek istiyorum, daha önemlisi neden sert hamuru taktığımızı da bilmek istiyorum. Stratejideki ilk planımız bu değildi.”

“Ancak şimdi bir ara vereceğiz. Kış aylarında takım ruhunu yüksek tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Yılın büyük bölümünde başarısız olduk, ancak bunun bizi geride bırakmasına izin vermemeliyiz. Aksi takdirde gelecek sene ilerleyemeyiz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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