Ricciardo: "Benim sezonum Melbourne'da başlayacak ve ortalığı kasıp kavuracak"

Ricciardo, cuma günü gerçekleşen sıralama turlarında 14. sırayı elde ettiği için oldukça mutsuzdu.

RB pilotu, sıralama turlarının ardından yarışı 16. sırada noktaladı ve şu yorumlarda bulundu: "Dürüst olmak gerekirse, yarışın bizim için zorlu geçeceği belliydi çünkü her şeyimiz %100 çalışır durumda değil. Araçta birkaç kusur var ve bir sonraki yarış için bunları düzeltmemiz gerek."

"Güvenlik aracında herkes pite girdi ve biz gerçekten yavaş bir pit stop yaptık. Gösterdiler mi bilmiyorum ama yavaştı. Sonra o DRS treninde kaldık. Bir de ilk virajda spin attım."

"Kesinlikle zor bir yarıştı ama iyi bir araçla ve her şey yoluna girdiğinde çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Çok acı verici üç gün geçirdik ama bunun kendimize olan güvenimizi sarsmasını istemiyorum. İstediğimiz gibi bir başlangıç olmadı ama bu daha ikinci yarış ve sırada Melbourne var."

"Bu hafta sonunu geride bırakıp takımı daha fazla zorlayacağım. Zaten dün gece herkesin sorunları bulmasına yardımcı olmak için oldukça geç saatlere kadar çalıştım ve şimdi bana sadece onları takip etmek kalıyor. Onların da bunu benim kadar istediklerini biliyorum."

"Melbourne'e iyi bir paketle gittiğimizden emin olduktan sonra, sezonum orada başlayacak ve ortalığı kasıp kavuracak."