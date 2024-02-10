Ricciardo: "Benim işim Marko'nun yüzünü güldürmek!"

2024 sezonu Daniel Ricciardo için kritik bir yıl olacak çünkü iyi performans gösterirse 2025'te Red Bull'a dönüş şansı yakalayabilir.

Ricciardo, baş danışmanı Helmut Marko tarafından belirlenen herhangi bir hedefi olup olmadığı sorulduğunda, bunlara ihtiyacı olmadığını söyledi.

Ricciardo, "Helmut'u tanıyorum, bu yüzden bir şey duymama gerek yok."

"Hedefin ne olduğunu ve beklentilerin ne olduğunu biliyorum. Helmut'un neler yapabileceğimi bildiğini düşünüyorum. Ondan bir şeyler duymama gerek yok."

"Meksika yarışının ardından onu gridde gördüm ve bana 'işte tanıdığım Daniel bu' diyen o gülümsemeyle baktı."

"Olay tam olarak bu. Eğer onun yüzüne bir gülümseme koyarsam, işimi iyi yaptığımı ve hedefin ne olduğunu bildiğimi göstermiş olur."

"Yani yapılacaklar listemde Helmut'un yüzüne bir gülümseme eklemek var!" dedi.

Ricciardo ayrıca harika vakit geçirdiği Visa Cash App RB takımında olmaktan çok memnun olduğunu vurguladı.

"Hâlâ olması gerekenlere sahip olduğumu ve bunu yapmaya devam edebileceğimi hissettiğim bu yere geri döndüğüm için mutluyum."

"Kanıtlayacak çok şeyim olduğunu düşünüyorum."