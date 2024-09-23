Ricciardo, belirsiz F1 geleceği hakkında, 2022 McLaren ayrılığına kıyasla "çok daha mutlu bir noktada"

Daniel Ricciardo Formula 1'de bir daha yarışmama ihtimalinin olduğunu kabul ediyor ancak iki yıl öncesine kıyasla olası bir ayrılıkla daha “barışık”.

Singapur Grand Prix'sine yönelik raporlar, Avustralyalı pilotun RB'deki pozisyonunun Marina Bay Pisti'ndeki performansına bağlı olduğunu ve yedek sürücü Liam Lawson'ın bu koltuk beklediğini öne sürdü.

Yumuşak lastikle başlama kumarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Ricciardo yarışı 18. sırada bitirerek “peri masalı gibi sona ermedi” diye yakınırken, attığı en hızlı tur, McLaren sürücüsü Lando Norris'in Max Verstappen ile olan şampiyonluk mücadelesinde bir puan kaybetmesine neden olduğu için tartışmalara yol açtı.

Yarıştan sonra duygusal olduğu görülen Ricciardo, Singapur'dan ayrılırken, koltuğunu çaylak vatandaşı Oscar Piastri'ye kaptırdığı 2022 sezonunun sonunda McLaren'dan ayrıldıktan sonra hissettiğinden daha iyi hissettiğinde ısrar etti.

Ricciardo’nun, Verstappen'in yanında Red Bull'a geri dönüş için uygunluğunu ölçmek amacıyla, 2023 Macaristan Grand Prix'sinde zor durumdaki Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri’ye geri dönene kadar bir koltuğu yoktu.

Ricciardo, “Açıkçası hafta sonunun tadını çıkarmaya çalıştım, biraz da McLaren ile 2022'nin sonundaki gibi…”

“Açıkçası bunun belki de son yarışım olduğunun farkındaydım, bu yüzden tadını çıkarmaya çalıştım.”

“Sanırım şu anda sporda o zaman olduğumdan çok daha mutlu bir yerdeyim. Eğer bu sonsa, biraz daha huzurlu olduğumu ve kariyerimle gurur duyduğumu söyleyebilirim.” dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Bu açıklamalar, Ricciardo'nun bir sonraki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde olup olmayacağı sorulduğunda “bunun gerçekleşmemesi büyük bir ihtimal” itirafının ardından geldi.

Ricciardo, 2011 yılında şu anda feshedilmiş olan HRT takımıyla başladığı F1 kariyerinin sonu için “hazırlıklı” olduğunu söyledi.

Sekiz kez grand prix kazanan pilot Singapur'da F1 tarihinin en deneyimli 10. pilotu oldu ve 257. startıyla Riccardo Patrese'yi geride bıraktı.

Ricciardo, “Bu yıl, Red Bull ile hepimiz için biraz yarış bazında ilerleyen bir durum oldu, sanırım hepimiz için, tabii ki Checo için de…”

“Bazen bir yöne gidiyor gibi geliyor, sonra diğer yöne gidiyor.”

“Açıkçası bu hafta sonuna çok fazla vurgu yapıldı ve daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi çok isterdim. Kim bilir, belki de bu bir şeyi değiştirmiş olurdu ya da belki karar hafta sonundan önce bile alınmıştı.”

“Açıkçası buna hazırım ve bu yüzden hafta sonu boyunca kendimle ilgili bazı şeyleri kabullenmeye çalıştım. Ve sanırım spora neden geri döndüğümü de kavradım”

“Bazen büyük resmi görmeniz gerekir ve ben her zaman 'Sadece burada gridde yer alan ve ara sıra bir puan için savaşan bir adam olmak istemiyorum' dedim ki bu yıl da böyle geçti.” dedi.