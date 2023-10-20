Ricciardo, beklediğinden daha zorlu geçen iyileşme sürecine açıklık getirdi

Sekiz kez F1 yarışı kazanan pilot, Ağustos sonunda Zandvoort'ta geçirdiği serbest antrenman kazasının ardından beş yarış boyunca kenarda kaldıktan sonra bu hafta sonu yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde kokpite geri dönecek.

Ricciardo'nun sol el tarak kemiğinde kırık olduğu teşhis edildi. MotoGP sakatlık uzmanı Xavier Mir'in acil ameliyatı için Barselona'ya uçtu. Mir, Lance Stroll'ün sezon öncesi testleri öncesinde bisiklet kazası sırasında her iki bileğindeki kemiklerin kırılmasının ardından Aston Martin sürücüsünün dönüşüne de yardımcı olmuştu.

Ricciardo'nun Katar GP'sine geri dönmesi Red Bull yönetimi tarafından bekleniyordu ancak ameliyatın sakatlığın ilk düşünülenden daha kötü olduğunu ortaya çıkarmasıyla bu iki haftalık bir gecikmeye neden oldu.

Ricciardo iyileşme sürecini değerlendirirken, " Düşündüğümden daha zor olduğunu söyleyebilirim. Ama muhtemelen ben de biraz korkağım. O yüzden belki de düşündüğümden daha zor değildir!"

"Ama sanırım kaza olduğunda ve hangi kemiğin kırıldığının farkına vardığımızda, 'Evet, düzeltilmesi nispeten kolay bir kemik' diye düşündük."

"Ancak daha sonra İspanya'da ameliyat olduğumuzda daha ileri kontroller yapıldı ve kırığın ilk göründüğünden çok daha kötü olduğu ortaya çıktı."

"Sanırım bu yüzden iyileşme süreci çok daha uzun sürdü ve muhtemelen benim için biraz daha acı verici oldu." dedi.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Ricciardo yarışlara yeniden ara verirken Red Bull yedek pilotu Liam Lawson AlphaTauri koltuğuna terfi etti.

Lawson, takımın revize edilmiş bir zemin ve difüzör, yeni sidepodlar ve motor kapağının yanı sıra revize edilmiş arka süspansiyon içeren büyük bir güncelleme paketini tanıttığı Singapur'da dokuzuncu olarak iki puan topladı.

Bu nedenle, Singapur'da ilk kez padoğa dönen Ricciardo, bu sezon için McLaren'den ayrıldıktan sonra F1'e geri dönüşünün üçüncü ayağı olacak olan Amerika'da daha güçlü bir AT04 bekliyor.

Ricciardo şöyle devam etti: "Singapur'a gittiğimde oldukça büyük güncellemeler vardı."

"Aslında takım için oldukça olumlu bir hafta sonuydu. Yani iyi görünüyordu. Sürücüler [Yuki Tsunoda ve Lawson] bazı iyi farklılıklar hissedebildiklerini söylüyorlardı."

"Bu yüzden, bıraktığım yerden biraz daha güçlü bir araç bekliyorum. Ama bu yıl katıldığım üçüncü yarış olacak, yani bu sezon için hâlâ çok acemiyim."

"Ama bunu söylerken, bunu bir bahane olarak kullanmıyorum, ama her şey bana hala yeni gibi geliyor."