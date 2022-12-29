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Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Bazen detaylarda kaybolduk"

McLaren'dan ayrılan Daniel Ricciardo, İngiliz ekiple çalışırken bazen detaylara fazla odaklandıklarını düşünüyor.

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Ricciardo: "Bazen detaylarda kaybolduk"
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Daniel Ricciardo, iki yıllık McLaren kariyeri boyunca beklenen performansı sergilemedi ve birkaç parlak an dışında, çoğu zaman geride kaldı.

Lando Norris gibi araçtan en iyisini alamayan Ricciardo için işler iyiye gitmedi ve sonunda taraflar yollarını ayırmaya karar verdiler.

Birlikte çalıştığı Red Bull ve McLaren mühendislerinin çalışmaları arasındaki farklılıklarla ilgili soruları yanıtlayan Ricciardo, McLaren'da küçük şeylere çok fazla odaklandıklarını ve bunun da kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ricciardo, "Tüm takımların yaklaşımı çok benzer, herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Ancak McLaren'da, seanstan sonra pistte daha fazla vakit geçirdik. Bu muhtemelen Red Bull'a kıyasla birkaç ondalık daha bulmak zorunda olduğumuz içindi."

"Ne yazık ki küçük şeylere çok fazla zaman harcadık, birçok farklı fikri test ettik. Tüm bunlar enerjimizi alıp götürdü. Neredeyse kaybolduk."

"Bazen sadece temel noktaya odaklanmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum."

"Tam olarak neyi yanlış yaptığımızı bilseydim, zaten bir çözüm bulurdum."

"Daha fazlasını başarmaya çalıştıkları için takımı eleştiremem. Sadece iki taraf da her şeyi denediğimizi fakat başarılı olamadığımızı kabul edebilir." dedi.

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