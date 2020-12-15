Ricciardo, Bathurst'a katılmak için görüşmelerde bulunuyor

Son iki yılda Renault F1 Takımı için mücadele eden Ricciardo, yeni sezonla birlikte McLaren Racing adına yarışacak.

Ricciardo'nun McLaren'ın CEO'su Zak Brown'un aracılığıyla bazı Supercars yarışlarında yer alabileceği zaten biliniyor.

Avustralyalı takımın katılmak istediği yarışlarından başında ise Bathurst 1000 geliyor.

McLaren patronu Brown, Walkinshaw Andretti United Supercars ekibinin bir parçası ve Mount Panorama'da Ricciardo ya da Lando Norris'in özel davetle piste çıkabileceğini söylemişti.

Ricciardo'nun kendisi de şimdi Bathurst'a katılımı konusunda bir ipucu verdi.

Fast Lane Podcast'inde konuşan Ricciardo, Brown'la Bathurst hakkında konuştuğunu belirtti ve bunun üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Ancak Avustralyalı pilot herhangi bir detay vermedi.

Ricciardo, "Aslında evet, onunla Bathurst hakkında bazı konuşmalar yaptım. Bunun üzerinde çalışıyorum." dedi.

Ricciardo, 2019'da Calder Park'ta bir Kelly Racing Nissan Supercars aracını denemiş ve bir gün Bathurst 1000'de yarışmaya istekli olduğunu belirtmişti.

WAU daha önce Alexander Rossi ve James Hinchcliffe gibi isimleri özel davetle Bathurst 1000 yarışında yarıştırmıştı.