Ricciardo, Bathurst etkinliğine katılmayacak
Daniel Ricciardo, beklenenin aksine Bathurst etkinliğinde yer almama kararı aldı.
Daniel Ricciardo, Renault/McLaren'da geçirdiği dört yılın ardından Red Bull bünyesine geri döndü ancak artık yedek pilot olacak.
Ricciardo temel olarak pazarlama konularıyla ilgilenecek ve F1 aracıyla gösteri sürüşlerine katılacak.
Red Bull Racing, 3-5 Şubat tarihleri arasında Avustralya'da yapılacak olan Bathurst 12 Saat yarışında özel bir gösteri düzenleyecek.
Bu gösteride 2011 RB7 kullanılacak ve aracın direksiyonuna, takımın üçüncü pilotu Ricciardo'nun geçeceği söylenmişti.
Böylelikle Ricciardo, 2018'den sonra ilk kez bir Red Bull aracı sürecekti. Ancak Speedcafe, Ricciardo'nun o tarihler için uygun olmadığını öğrendi.
Görünüşe bakılırsa Ricciardo, Avustralya'da olmayacak ve bundan ötürü etkinlikte yer alamayacak.
Yerini de muhtemelen resmi yedek pilot Liam Lawson alacak.
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