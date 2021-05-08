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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ricciardo, Barselona'daki startın çok önemli olacağını düşünüyor

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Daniel Ricciardo, İspanya Grand Prix'sindeki startın çok önemli olacağını ve pistte geçiş yapmanın çok zor olduğunu söyledi.

Ricciardo, Barselona'daki startın çok önemli olacağını düşünüyor

McLaren'ın yeni ismi Daniel Ricciardo, bugün Barselona'da yapılan sıralama turlarında 7. oldu ve seansı 9. sırada tamamlayan takım arkadaşı Lando Norris'i geçti.

Bugünkü seansı özetleyen Ricciardo, geçtiğimiz haftadan çok daha mutlu olduğunu ve ilk bölümde çok iyi performans gösterdiklerini söyledi.

Ricciardo, ‘’Kesinlikle geçtiğimiz haftaya kıyasla daha mutluyum, ayrıca düne kıyasla da. Dün performansımız kötüydü diyemem ancak gece çok çalışmamız gerekti ve bu işe yaradı. Kesinlikle daha iyiydik.''

''Bence birinci bölümde iyi iş çıkardık ve üçüncü bölüme iki set lastik sakladık. Ancak üçüncü bölümde iyi turlar çıkaramadık. Son turda, pisttekilerin en arkasındaydık ve herkes geç girdi. Başka bir araca yakın olamayacağınız için de, herkes boşluk yaratmaya çalışıyordu.''

Avustralyalı pilot üçüncü bölümde seansın bitmesine saniyeler kala damalı bayrağa yetişemedi ve böylelikle bir zaman turu daha atamadı.

Bu konu hakkında konuşan Ricciardo, ''[Damalı bayrağa] yetişemeyeceğimizi anlamıştık. Biraz yazık oldu, belki daha da iyisini çıkarabilirdik ancak bugünkü sürüşümden olumlu taraflar hakkında çıkarım yapacağım.’’ dedi.

McLaren bu hafta sonuna birkaç güncellemeyle gelmişti ve bu güncellemelerden neler kazandıkları sorulan Daniel, ‘’Muhtemelen ayarlar, bugün daha iyi ve özgüvenli sürüş yapmamı sağladı.''

''Araç dün zorlayıcıydı ve yüksek hızlarda çok kendimden emin değildim. Bence bugün bu değişti ve birinci sektörde çok hızlıydık. Birkaç kez mor derece çıkardık.’’

‘’Aynı zamanda birkaç güncelleme de getirdik. Temelde, bugünkü güncellemelerimizi uygulayabilmek için ayarlarımızı geliştirdik. Bu yüzden, sanırım bu sayede tempoyu artırdık.’’ 

‘’Bence takım gün bana yeterli zaman vererek iyi iş çıkardı. Lastikler biraz eski olsa da, hem güncellemeyi anlamak, hem de dengeyi bulmak ve dengeye alışmak için yeterince tur attım.'' yanıtını verdi.

Aynı zamanda 1 saatlik antrenman seanslarının da çok kısa hissettirdiğini söyledi.

''Ancak bu 1 saatlik seanslar, geçen senekilerin yarısı gibi hissettiriyor. Bunlar sanki, 45 dakikalık seanslar gibi hissediyorum.’’

Bu hafta sonu, yeni takımıyla önemli bir gelişme kaydedip kaydetmediği sorulan Ricciardo, ‘’Kesinlikle bir hafta öncesine göre daha mutluyum ve daha özgüvenliyim. Pistin bazı virajlarında gelişmem gereken yerler olduğunun farkındayım. Buna küçük bir ilerleme diyebiliriz.’’ dedi.

Avustralyalı sürücü, yarın yapacakları startın çok önemli olduğunu ekledi.

‘’Start çok önemli. Geçiş yapmak zaten zordu, ve özellikle güncellenen 10. virajdan sonra geçiş yapmak daha da zorlayıcı olacak.’’

Sonrasında da ilk turdan bahseden Ricciardo, ‘’Birinci tur her zaman heyecanlıdır, en azından birinci sektör hep heyecanlıdır.''

''Çünkü kendinizi, başkalarını geçebileceğiniz pozisyonlara koyabilirsiniz ancak birinci tur bittiği zaman, normalde yarış duraklar. Bu yüzden bu önemli olacak. ifadelerini kullandı.

Avustralyalı pilot, sıralama turlarını hemen önünde tamamlayan Ferrari sürücüsü Carlos Sainz hakkında da şöyle şakalaştı: ‘’Umarım Carlos çok iyi bir start almaz ve ben iyi bir start alırım.’’

Son olarak da takım arkadaşını geçmesi hakkındaki görüşleri sorulan 33 yaşındaki pilot, ‘’Bence, Lando inanılmaz iyi sürüşler çıkarıyor.''

''Bugün kesinlikle daha olumlu bir gün. Eğer son turu da kaçırmasaydık, yapabileceğimiz daha fazla şey de vardı ancak zamanımız bitmişti.’’ ifadelerini kullandı.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Betim Aker

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