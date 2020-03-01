Ricciardo, Barcelona'da yeni Renault'nun neredeyse tüm potansiyelini çıkarmış

Ricciardo, F1 kış testlerinin son gününde kaydettiği 1:16.276'lık dereceyle birlikte testleri en hızlı üçüncü isim olarak tamamladı.

Sabah bölümünü C5 lastikle attığı bu dereceyle ilk sırada tamamlayan Ricciardo, öğleden sonra Valtteri Bottas ve Max Verstappen gibi isimlerin gerisinde kaldı.

Ricciardo takımların değişken programları göz önüne alındığında, testleri okumanın çok zor olduğunu, ancak Renault'nun performans olarak geliştiğini söyledi.

"Çok iyi hissettim. Sanırım böyle hissetmem için iki sebep var."

"Birincisi, bunun sadece test olması ve C5 lastik kullanıyor olmamızdı ve C5 ile tur atan tek takım biz olmadığını biliyorum. Mesela Lewis de tur attı. şu an Mercedes kadar hızlı olmadığımızı biliyorum, bu yüzden ne yaptıklarını bilmiyorum."

"Onlar kadar hızlı olmamızı isterdim, ancak çok kibirli davranmak istemiyorum. Sabah birinci olduğum için için o kadar heyecanlanmıyorum, ama bunu söylerken C5 ile tur atıp 6. olsaydık o zaman bayağı moralim bozulurdu."

"Bu iyi, çünkü iyi bir tur attık. Lastiği işi şekilde kullandı ve bunun pozitif olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak sizin de bildiğiniz gibi bu işi, burada aldığımız sonucun Melbourne'de nerede yer alacağımız konusunda herhangi bir anlam ifade etmediğini bilecek kadar uzun süredir yapıyoruz."

"Ancak buna rağmen hızlı bir tur atmak gayet iyiydi."

Ricciardo, Bottas'ın 1:15.732'lik en iyi derecesini yenebileceğinden emin olmadığını, çünkü turunda geliştirebileceği çok az şey olduğunu söyledi.

Her zaman kazanılacak 0.1 saniye vardır, ancak en iyisiyle 16.0, 16.1 olurduk, ancak 0.3 saniye kazanıp 1.16'nın altına inebileceğimi düşünmüyorum."

"İlk C5 stintinden ikinciye geçerken 0.2-0.3 saniye civarı kazandım. Belki de başka bir lastik setiyle bir o kadar daha kazanabilirdim. Ancak elimizdekilerle bence iyi bir iş yaptık."

Ricciardo, yeni Renault RS20'nin geçen yıla kıyasla önemli bir adım olduğunu söyledi nispeten sorunsuz geçen testlerin ardından aracın dayanıklılığını övdü.

"Bence aracımızın genel dengesini geliştirdik. Bana göre arka kısım orta hızlı virajlarda daha iyi hissettiriyor, aynı zamanda virajlardan daha sert bir şekilde de çıkabiliyoruz."

"Kesinlikle ilerleme kaydettik. Şu anda dayanıklılık gibi şeylerde gayet iyiyiz. Bu durum Renault'nun bu sene geliştirmeye çalıştığı bir şeydi ve şu anda gayet iyi duruyor. "