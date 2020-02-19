Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı
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Daniel Ricciardo, bu gün başlayan Barcelona testlerinde bu yıl hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant onuruna hazırladığı bir kask tasarımını kullanıyor.
Basketbol dünyasının önemli ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria-Onore Bryant, Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazası sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdi.
Bunun üzerine motor sporları dünyasının önemli isimleri, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadılar.
Daniel Ricciardo bu hafta başlayan Barcelona testine Bryant onuruna hazırladığı bir kaskla katıldı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ricciardo, Barcelona testi için Bryant onuruna özel bir kask tasarladı
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