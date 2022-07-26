Ricciardo: "Bana kazanabilecek bir araç verirseniz hâlâ kazanabilirim"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, hâlâ F1'de yarış kazanabilecek seviyede olduğunu düşünüyor.
2020'de Renault'da oldukça güçlü performanslar gösteren Ricciardo, 2021 için McLaren'la anlaştığında bu birliktelik için beklentiler büyüktü ancak Ricciardo-McLaren işbirliği, şu ana kadar kesinlikle beklentilerin altında kaldı.
McLaren araçlarının temelinde yatan karakteristikler özellikle de frenleme alanında Ricciardo'nun sürüş stiline pek uymadı ve Avustralyalı pilot, 2021'in ilk yarısında Lando Norris'in performansına yaklaşmakta zorlandı.
2021'in ikinci yarısı Ricciardo için nispeten daha iyi geçti ve Avustralyalı pilot, 2021 sezonunun ikinci yarısında takım arkadaşı Lando Norris'ten daha çok puan toplayabildi. 2022 sezonunda ise Ricciardo kendisini yeniden takım arkadaşının bir adım gerisinde buldu.
Ricciardo, Norris'in arkasında kalsa da özgüvenini kaybetmiş değil. Avustralyalı pilot, hâlâ F1'de yarış kazanabilecek seviyede olduğunu düşünüyor.
Ricciardo, "Bana kazanabilecek bir araç verin, kazanırım. Kariyerimde, masada hiç bir galibiyet bıraktığımı düşünmüyorum, kazanabileceğim tüm yarışları kazandım." dedi.
The McLaren team cheer Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, 1st position, over the line
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ricciardo ardından, MCL35M ve MCL36'nın sürüş stiline uymamasının nasıl hissettirdiğinden bahsetti.
"Araç size gerçekten bağlı, siz de kemerlerle bağlısınız ve sizin bir parçanız oluyor. Aracın sizin bir parçası olmasına ihtiyacınız var. Yaptığınız her harekette aracın da sizinle hareket etmesi gerekiyor."
"Araç her zaman bana bağlı değil. Yani benim hareketlerimle senkronize değilmiş gibi. Bu yüzden de her zaman gelecek anda neler olacağına dair bir belirsizlik var."
"Şuna benziyor: Biriyle dans etmeye çalışıyorsanız ama senkronize değilseniz, o zaman dans etmiyorsunuzdur. Dans edemeyiz."
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