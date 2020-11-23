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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"

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Ricciardo: "Bahreyn'de iki araçla birden puan almalıyız"
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, Editör

Renault'dan Daniel Ricciardo, Bahreyn'de iki araçla birden puan almayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

Daniel Ricciardo bu yıl oldukça iyi bir performans sergiliyor ve zorlu Türkiye GP'de de yine puan amayı başardı.

Ancak McLaren ve Racing Point'in daha fazla puan almasıyla Renault, şampiyonada geriye düşmekten kurtulamadı.

Bahreyn GP öncesi konuşan Ricciardo, farkı kapatmak için iki araçla birden puanlar almaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Avustralyalı pilot, "Sıcak Bahreyn'e dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum! Son zamanlarda, Avrupa'da pek çok harika pisti ziyaret ettik, ancak benim için hava çok soğuktu! Sıcağı tercih ederim ve Bahreyn'de hava akşam bile oldukça sıcak, ki bu harika."

"Sakhir iyi bir pist. Burada yarışmaktan her zaman keyif aldım ve akşam seansları her zaman ilginç oluyor. Son yıllarda Bahreyn'de en iyi sonuçları almayı başaramadım, ancak önümüzdeki hafta sonu bu durumu düzeltmeye çalışacağım. Pistte geçiş yapmak için birkaç nokta var, özellikle ilk viraj atak için iyi bir yer."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, in the pits

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, in the pits

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Türkiye'de düşük yol tutuş ve yağmurlu şartlar nedeniyle zor anlar yaşadık, bu da tahmin edilemeyen bir yarışa yol açtı. Bahreyn'deki asfaltı iyi şekilde bildiğimiz için her şey normale dönmeli."

"İki araç ile de puan kazanmamız gerekiyor. Aracımızın Bahreyn'deki son yarışımıza kıyasla çok daha iyi olduğunu hissediyorum, bu yüzden iyi durumda olmamız gerekiyor. Geçen yılın ardından yarım kalan bir işimiz var, bu yüzden iyi bir yarış çıkarmakta kararlıyım." dedi.

Esteban Ocon ise şunları ekledi: "Son iki yarışta olanlardan sonra kendimi motive hissediyorum."

"Sorunlardan rahatsız olduğumu söyleyemem. Durumu düzeltmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz."

"Kendimize üzülecek vaktimiz yok, bu yüzden güçlü bir hafta sonu geçirmekte ve sezonun belirleyici noktasına girdiğimiz şu dönemde çok fazla puan kazanmakta kararlıyım."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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