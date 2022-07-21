Ricciardo: "Ayrılmayacağımı benim ağzımdan duymanızı istedim"

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2021'in başında McLaren'a katılan Ricciardo, sezonun ilk yarısında formunu bulmakta zorlansa da yaz arasından sonra Monza'da kazanmış ve takıma neredeyse 9 yıl aradan sonraki ilk zaferini getirmişti.

2021'in ikinci yarısı Ricciardo için nispeten daha iyi geçti ve Avustralyalı pilot, 2021 sezonunun ikinci yarısında takım arkadaşı Lando Norris'ten daha çok puan toplayabildi. 2022 sezonunda ise Ricciardo kendisini yeniden takım arkadaşının bir adım gerisinde buldu.

Avustralyalı pilotun beklentileri karşılamayan form grafiği, kendisinin McLaren'daki geleceğiyle alakalı spekülasyonlar çıkmasına neden oldu.

McLaren Racing'in CEO'su Zak Brown, Ricciardo'nun kontratında kendisinin gelecek sezon takımda yer almamasını sağlayacak "mekanizmalar" olduğunu söylemişti ancak Ricciardo, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayınladığı açıklamayla takımda kalacağını doğruladı.

Autosport/Motorsport.com tarafından sosyal medyadaki mesajı paylaşmasının arkasındaki gerekçesi sorulan Ricciardo, şunları söyledi: "İnsanlar geleceğimi sorguluyorlardı, kendi cevaplarını üretiyorlardı ve bu, sanırım büyümeye başladı. Ben de dedim ki, 'Elbette geleceğimin ne olduğunu biliyorum. O yüzden herkesin de bilmesini istiyorum."

"Her şeyin sonu mu geldi, Daniel ne yapacak?' diye düşünen takipçilerim için [bu paylaşımı yaptım] ve 'hayır, hayır, hayır, hiç de sonuna gelmedik' dedim."

"Yani [kalacağımı] herkesin kendi ağzımdan duymasını istedim."

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo, bu sezon şu ana kadar 17 puan toplayabildi. Ricciardo'nun bu sezonki en iyi sonucu 6. sırada tamamladığı Avustralya GP'de geldi. Avustralyalı pilot, bu sezon sadece 3 kez ilk 10'da finiş görebildi. Karşılaştırıldığında, takım arkadaşı Lando Norris'in 64 puanı ve Imola'da bir podyumu bulunuyor.

Ricciardo, mevcut form grafiğiyle F1'de yarışmakta zorlanacağını düşündüğü bir an yaşamamış.

"Hayır, hiç F1'de yarışmakta zorlanacağımı düşünmedim. Q1'de elensem bile, 'yine mi bu?' ya da 'Q1'de nasıl elendim?' tarzında bir sinir bozukluğu yaşıyorum. Elbette sinirleniyorum ve kabul ediyorum ki bazen bu spordan nefret ediyorum çünkü iniş ve çıkışlarla çok sık baş etmeniz gerekiyor."

"Ancak bu spordan nefret ettiğim günlerde aynı zamanda onu seviyorum da. Çünkü içimde hissettiğim şey ve bana yaptığı, beni ateşleme şekli; 'bunu aslında seviyorum' dedirtiyor."

"Elbette her zaman zirvede olmayı isterim ama her neyse. Zor anlarda bile hissettiğim duygu hâlâ gerçek."

"Hâlâ bunu yapabileceğime inanıyorum. Bu duyguları kaybettiğim gün, emekli olacağım gündür. Kendime inancımı ve devam etme isteğimi kaybettiğimde emekli olacağım."

"Hâlâ bu durumdan fazlasıyla uzak olduğumu düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Alessio Morgese

Ricciardo, ayrıca, sosyal medyadaki paylaşımını takım içerisinde yaşanabilecek endişeleri azaltmak için yaptığı söylüyor.

"Takıma bağlıyım. Fabrikada birçok insan var. Bütün bu yarış takımlarında fabrikada çalışan yüzlerce insan var. Pist kenarına gelmiyorlar ve her şeyi göremiyorlar. Benim yarıştığımı ve ne kadar çalıştığımı göremiyorlar."

"Ayrıca eğer sadece benim geleceğimle alakalı başlıkları okuyorlarsa, onların şüphelerini de ortadan kaldırmak istedim."