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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Hamilton'ı bir kez yenebilirim ama her yıl yenebilir miyim bilmiyorum"

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Ricciardo: "Hamilton'ı bir kez yenebilirim ama her yıl yenebilir miyim bilmiyorum"
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 07:40

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton'ın özel bir pilot olduğunu kabul etmesine rağmen, aynı araçla kendisine karşı yarışması halinde en az bir şampiyonluk alabileceğini düşünüyor.

Daniel Ricciardo, Formula 1 kariyeri boyunca toplamda 171 yarışa katıldı ve yedi zafer elde ederken, 29 podyum ve üç de pole pozisyonu kazandı.

Altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise 250 yarışta 84 galibiyet, 151 podyum ve 88 pole pozisyonu elde etti.

Bununla birlikte Ricciardo, eğer Hamilton ile aynı araca sahip olsaydı, kendisiyle eşit şartlarda savaşabileceğine inanıyor.

Autocar ile yaptığı röportajda, “Herhangi bir spor dalında, kazanma yeteneğine sahip olan çok küçük bir insan grubu vardır ve Formula 1 de bu konuda farklı değil. Grubumuzun en üst seviyede olduğuna inanıyorum ve sanırım Lewis ile aynı araca sahip olsaydık, ben ve diğer bazı çocuklar onunla şampiyonluk için savaşabilirdik.”

"Kendimi o üst grupta görüyorum. Yeteneğe ya da bir aracı limitlerine kadar zorlayabilme yeteneğine sahip olan ve bunu yapabilecek birkaç kişi var. Ancak doğru araca ihtiyacımız var. Bu gruptaki çocuklar arasında fark hızda değil, yarıştan yarışa istikrarlı bir şekilde yüksek sonuçlar alma yeteneğiyle ilgili. Belirli günlerde sadece birkaçımız kazanabilir. Lewis'in hakkını vermemiz gereken nokta, bunu tekrar tekrar yapabilmesi."

"Aracın ötesinde bu küçük gruptaki yarışçıları ayıran şey, bu sporun getirdiği her şeyle zihinsel ve fiziksel olarak baş edebilme yeteneği. Bazı günler sağlığınız iyi olmayabilir ya da uzun bir uçuş olabilir ve saat dilimi değişikliği sonrasında yorgun hissedebilirsiniz. Belki de kötü bir hafta geçiriyorsunuzdur. Tüm bunlara rağmen araca geçip istediğiniz sonucu alabiliyorsanız, o zaman şampiyon olabilirsiniz."

"Lewis'i özel yapan nokta bunu altı kez yapmış olması. En iyi ekipmana sahip olduğunu iddia edebilirsiniz. Ancak öyle olsa bile dikkate alınması gereken bir başarı. Yıllar boyunca kendinizde kalmak, kendinizi zorlamaya devam etmek,  herkesin yenmeyi hedeflediği kişi olma baskısıyla baş edebilmek: elbette tüm bunlar dikkat çekici. Kendime güveniyorum ve ona karşı bir şampiyonluk kazanabileceğimden eminim, ama her yıl onunla savaşabilir ve onu yenebilir miyim? Bilmiyorum. Bu, bir başarı ve saygıyı hak ediyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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