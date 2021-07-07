Ricciardo, Avusturalya Grand Prix'sinin iptal edilmesine üzgün

Avusturalya Grand Prix'sinin yarış organizatörleri, normalde kasım ayında yapılması plananlanan yarışın ''devam eden COVID-19 pandemisi ile ilgili kısıtlamalar ve lojistik zorluklar'' nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Formula 1 yerel hükümetle iletişime geçmişti ve 14 günlük zorunlu karantina uygulaması ile ilgili anlaşmaya varmaya çalışıyorlardı. Bu anlaşma yapılamayınca, mart ayından kasım ayına ertelenen yarış iptal edildi.

Formula 1'in tek Avustralyalı sürücü Ricciardo ise durumdan memnun değil.

McLaren pilotu Twitter'da paylaştığı bir videoda şu sözleri kullandı: ''Herkese merhaba. Normalde gülümserim ancak şu anda bu biraz zor.''

''Bu sene Avusturalya'ya dönemeyeceğimizden ve evime gidemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm.''

''Orası diğer pilotların evi değil ancak herkesin Avusturalya Grand Prix'si için Melbourne'a gelmekten ne kadar keyif aldığını biliyorum.''

''İki yıldır burada yarışamamış olmak üzücü ancak önümüze bakmalıyız ve umarım 2022'de işler yoluna girer ve eve dönebiliriz.''

''Bence şu anda asıl önemli olan, herkesin başını dik tutması. Umarım herkes iyi ve sağlıklıdır.''

''Bu üzücü ancak yakın zamanda görüşeceğiz.''

Avusturalya Grand Prix'sinin COVID-19 nedeniyle ikinci kez iptal oldu.

McLaren sürücüsü şunları ekledi: ''Kasım ayında Avusturalya'ya gidemeyecek olmak, tüm sürücüler için çok büyük bir hayal kırıklığı ancak bunun neden yapıldığını anlıyoruz.''

''Tekrar kendi evimde yarışmak için bir kere daha şansım olması için sabırsızlanıyorum ve uzun süredir orada olmadığımız için bu yarış daha keyifli olacak.''

''Umarım durum 2022'de farklı olur ve taraftarları bir kez daha Albert Park'da görebiliriz ve onlara iyi bir yarış sunabiliriz.''

Eski F1 sürücüsü Mark Webber de kendi ülkesi hakkındaki haberlere üzüldüğünü söyledi.

''Formula 1'in, bir yıl daha Avusturalya'da olmayacağına çok üzüldüm.''

''Çok yazık oldu çünkü organizasyon olarak bu tür olayların üstesinden gelmekte birinci sınıf bir kapasitemiz var.''

Formula 1 hâlâ 23 yarışlık takvimlerini değiştirmediklerini açıkladı ve CEO Stefano Domenicali, Avusturalya Grand Prix'si için seçeneklerinin açık olduğunu belirtti.