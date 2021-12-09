Ricciardo, Avustralya'ya dönüşünde 'iki hafta boyunca bir otel odasının tavanına bakacak'

Ülkeye giren herkes için hükümet onaylı bir otelde karantinaya girmek zorunlu ve bu yıl Ricciardo'nun Melbourne'deki ev yarışının iptal edilmesinin nedeni de buydu.

McLaren sürücüsü, Batı Avustralya'daki ailesini tüm sezon boyunca göremedikten sonra iki hafta boyunca bir otele kapatılmış olmanın verdiği rahatsızlık ve hüsrana katlanmaya hazır.

"İki hafta boyunca bir otel odasının tavanına bakacağım. Bu yüzden eve gideceğim. Mecburum, eve gitmem gerek. Ancak bu zor, geri dönmek zor. Ne yazık ki bunu kolaylaştırmıyorlar ama olan bu. Bunu yapacağım. Eve gitmem, ailemi ve arkadaşlarımı görmem gerek."

"Dört duvardan kurtulduğumda, yine de arkadaşlarım ve ailemle üç ya da dört hafta geçirebilirim. Ayrıca yaz geldi, bu da heyecanla beklenecek bir şey."

Ricciardo, 2021'in kariyerindeki en büyük duygusal lunapark treni olup olmadığı sorulduğunda, zor bir başlangıç yapmasına rağmen araca alıştıkça yavaş yavaş daha iyi bir form bulduğu göz önüne alındığında, öyle olduğunu kabul etti.

"Evet, öyle derdim. 2018'in ikinci yarısının zorlukları vardı ve o zamanlar benim için en fazlası buydu ama bu yılın tamamı öyle."

"İlk yarıyı ve ardından zirveleri düşünüyorum. Oldukça çılgın geçti. Ancak kesinlikle sezonun ikinci yarısına bakınca, Ağustos ayında olduğum yerden çok daha iyi.”

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, performs a shoey on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İtalya GP'deki galibiyetiyle ilgili, "Monza'dan bu yana ne kadar çok zaman geçerse, bunun etkisini o kadar çok anlıyorum. Bunun gerçekten motor sporları kariyerimin en büyük anı, galibiyeti ve yarışı olduğunu düşünüyorum."

Ricciardo ayrıca, sol kolunda artık Fernando Alonso'nun yüzünün bir dövmesine sahip olduğunu açıkladı ancak bunun kalıcı olmadığını da doğruladı.

"Noel Çekilişi'nde Fernando beni seçti."

"Güzel bir şişe kırmızı şarapla birlikte bana geçici Fernando dövmeleri de aldı. Çok güzeller!"

"Oldukça iyi görünüyor. Koluma dövme yaptırdığım tek atlet o, bu yüzden eleştirmek istemiyorum. Ayrıca oldukça güzel bir bronzluğu da var. Bakın, güneşte parlıyor!"