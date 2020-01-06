Ricciardo, Avustralya’daki yangınlardan etkilenenlere yardım edecek

Ülkede New South Wales, Queensland, Victoria, Tasmania, Güney Avustralya ve Batı Avustralya bölgelerinde devam eden ve kontrol edilemeyen orman yangınları 8.4 milyon hektarlık araziye zarar vermiş durumda.

Uzun sürecek olan iyileştirme süreci için Ricciardo, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda, Avustralya Grand Prix’sinde kullanacağı yarış tulumunu açık arttırmaya çıkaracağını söyledi.

Ricciardo, “Avustralya, ciddi ve yıkıcı orman yangınlarıyla boğuşuyor.”

“Bağış yapacak kadar nazik olan herkes, lütfen bu bağışları yapsın.”

“Burada Avustralya Kızılhaç kuruluşu ve WIRES vahşi yaşam kurtarma kurumu var. Daha da fazlasının olduğuna eminim, ancak ben bu iki kuruma bağış yaptım. Yani yapabiliyorsanız lütfen bağış yapın.”

“Bu yılki Avustralya Grand Prix’sinde kullanacağım yarış tulumunu imzalayıp açık arttırmaya çıkaracağım ve tüm gelirler bu kurumlara gönderilecek.”

“Düşüncelerim, bu zorlu zamanda acı çeken herkesle beraber. Hadi harekete geçelim.” dedi.